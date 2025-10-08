خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجمع نانوایان مشهد در اعتراض به عدم پرداخت یارانه نان

تجمع نانوایان مشهد در اعتراض به عدم پرداخت یارانه نان
کد خبر : 1697392
لینک کوتاه کپی شد.

نانوایان مشهد در اعتراض به پرداخت‌نشدن یارانه‌ نان از سوی دولت مقابل استانداری تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  امروز، ۱۶ مهر ماه،  نانوایان مشهد در اعتراض به پرداخت‌نشدن یارانه‌ نان از سوی دولت  مقابل استانداری تجمع کردند. 

به گفته‌ی این نانوایان  سه ماه است که  یارانه دریافت نکرده‌اند و  فقط وعده شنیده‌اند.  نانوایان می‌گویند:  هزینه‌های تولید بالاست و بدون  دریافت یارانه نان توان ادامه کار ندارند.  

پیشتر نیز نانوایان در اصفهان و اهواز  نیز دست به تجمع زده بودند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ