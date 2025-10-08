تجمع نانوایان مشهد در اعتراض به عدم پرداخت یارانه نان
نانوایان مشهد در اعتراض به پرداختنشدن یارانه نان از سوی دولت مقابل استانداری تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، ۱۶ مهر ماه، نانوایان مشهد در اعتراض به پرداختنشدن یارانه نان از سوی دولت مقابل استانداری تجمع کردند.
به گفتهی این نانوایان سه ماه است که یارانه دریافت نکردهاند و فقط وعده شنیدهاند. نانوایان میگویند: هزینههای تولید بالاست و بدون دریافت یارانه نان توان ادامه کار ندارند.
پیشتر نیز نانوایان در اصفهان و اهواز نیز دست به تجمع زده بودند.