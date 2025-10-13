سهم کارگران ساختمانی از بودجه فرهنگی و اجتماعی تأمین اجتماعی چقدر است؟

عباس شیری، بازرس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، با انتقاد از عملکرد معاونت امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی به خبرنگار ایلنا گفت: بدون تعارف و با صراحت باید گفت که یکی از کم‌تحرک‌ترین بخش‌های سازمان تأمین اجتماعی، معاونت امور فرهنگی و اجتماعی است. نهادی که رسماً باید مدافع حقوق فرهنگی، اجتماعی و رفاهی کارگران و بیمه‌شدگان باشد، متأسفانه به حضور نمادین و فعالیت‌های تشریفاتی در ساختار اداری بسنده کرده است.

وی گفت: رسالت اصلی این معاونت، حمایت از میلیون‌ها کارگر، بازنشسته و بیمه‌شده‌ای است که با پرداخت حق بیمه، چرخ‌های این سازمان را به گردش درمی‌آورند. وظیفه ذاتی آن، برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌هایی در حوزه آموزش، آگاهی‌بخشی، توانمندسازی، ارتقای منزلت اجتماعی و ارائه خدمات حمایتی از جمله بسته‌های معیشتی، وام‌های کارگشایی و طرح‌های فرهنگی و اجتماعی است. با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، تنها برگزاری همایش‌های نمایشی و ارائه گزارش‌های کلیشه‌ای است.

شیری ادامه داد: در شرایطی که بخش بزرگی از بیمه‌شدگان با مشکلات جدی معیشتی، آموزشی و فرهنگی مواجه‌اند، عملکرد این معاونت نه تنها درخور انتظارات نیست بلکه نتوانسته حتی ابتدایی‌ترین نیازها را پاسخ دهد. نه از آموزش‌های هدفمند و مستمر خبری هست، نه از حمایت‌های واقعی معیشتی، و نه از طرح‌های نوآورانه برای ارتقای وضعیت اجتماعی و فرهنگی کارگران. ظاهراً این نهاد به جای تعامل مستقیم با جامعه هدف خود، در پیچ‌وخم بروکراسی و فعالیت‌های اداری بی‌ثمر گرفتار شده است.

او ادامه داد: اکنون زمان آن فرا رسیده است که بازنگری جدی در ساختار، مأموریت و عملکرد این معاونت صورت گیرد. سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند در برابر کم‌کاری‌ها و ناکارآمدی‌های مزمن این بخش بی‌تفاوت بماند. کارگران، بازنشستگان و بیمه‌شدگان، شایسته حمایت واقعی‌اند، نه وعده‌های تکراری و عملکرد تشریفاتی.

بازرس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در بخش دیگری از صحبتهایش به مشکلات کارگران ساختمانی وعدم برخورداری آن‌ها از بیمه اجتماعی اشاره کرد و گفت: ما کارگران ساختمانی و فصلی، به عنوان بخشی از بدنه زنده و فعال جامعه کارگری کشور، صدای خود را بلند می‌کنیم. ما همان کسانی هستیم که ساختمان‌ها، جاده‌ها و پروژه‌های عمرانی این کشور را با دستان خود بنا می‌کنیم، اما در سکوت و بی‌توجهی، از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم مانده‌ایم.

شیری گفت: سازمان تأمین اجتماعی نهادی است که با دریافت حق بیمه از ما، موظف به حمایت از ماست. با این حال، پرسش‌های بسیاری بی‌پاسخ مانده است، اینکه معاونت امور فرهنگی و اجتماعی چه اقدامی برای حمایت از کارگران ساختمانی و فصلی انجام داده است؟ چه برنامه‌های آموزشی، حمایتی یا معیشتی برای این قشر اجرا شده است؟ چه تعداد از ما از خدمات این معاونت بهره‌مند شده‌ایم؟ بودجه فرهنگی و اجتماعی سازمان، چه سهمی برای کارگران ساختمانی داشته است؟

این فعال کارگری گفت: ما به عنوان کارگران ساختمانی و فصلی، از معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، به‌صورت رسمی درخواست شفاف‌سازی داریم. باید مشخص شود که بودجه فرهنگی و اجتماعی سازمان در سال‌های اخیر چگونه هزینه شده است و سهم کارگران ساختمانی از آن چه میزان بوده است؟ چه تعداد از این قشر از آموزش‌ها، وام‌ها یا خدمات حمایتی بهره‌مند شده‌اند؟ چرا تاکنون هیچ گزارش رسمی، شفاف و قابل پیگیری از اقدامات این معاونت در قبال کارگران منتشر نشده است؟

شیری تأکید کرد: ما نه تقاضای صدقه داریم و نه منتِ لطف کسی را می‌پذیریم. ما مطالبه‌گر حقوق قانونی، انسانی و شغلی خود هستیم. سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است، نه مدیران.

بازرس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: انتشار عمومی گزارش عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی درباره کارگران ساختمانی، تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی، معیشتی و مالی ویژه این قشر و دعوت از نمایندگان صنفی کارگران ساختمانی در جلسات تصمیم‌گیری مرتبط، از دیگر مطالبات ما است که انتظار داریم مورد توجه قرار بگیرد.

انتهای پیام/