دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
از معوقات فروردین تا بیمه تکمیلی؛ شش ماه معطلی بازنشستگان کارگری
محمدحسن موسیوند گفت: قولهایی دادند که به آنها عمل نکردند؛ بازنشستگان از وعده و وعید خستهاند. هنوز بازنشستگان بسیاری معوقات فروردین خود را نگرفتهاند و این در حالیست که اگر این معوقات همان فروردین پرداخت میشد، ارزش خود را تا این اندازه از دست نمیداد.
«محمدحسن موسیوند» دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان در گفتگو با خبرنگار ایلنا از بدقولی تامین اجتماعی و وضعیت معاش بازنشستگان این صندوق انتقاد کرد.
او گفت: حدود دو هفته پیش، ما دبیران اجرایی خانه کارگر نشستی با مدیرعامل تامین اجتماعی داشتیم که در آن نشست، آقای سالاری به ما اطمینان دادند وصول۷۰ همت از بدهیهای دولت، در مراحل پایانیست و ظرف یک هفته یا ده روز به پابان می رسد. باید پرسید، چه شد؟ چرا این کار به سرانجام نرسید؟ چرا معوقات فروردین گروهی از بازنشستگان و مطالبات بیمهگذار تکمیلی پرداخت نمیشود؟!
موسیوند در ادامه به مشکلات «بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی» پرداخت و در این رابطه گفت: شش ماه است که سرانه بیمه تکمیلی بازنشستگان به شرکت بیمهگذار پرداخت نشده؛ در حال حاضر، بازنشستگانی داریم که به امید بیمه تکمیلی از جیب خالی برای درمان هزینه کردهاند اما شش ماه است فاکتورهای درمانشان وصول نشده؛ اینها بلاتکلیف و سرگردان ماندهاند.
به گفته عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی خرمآباد، در رابطه با بیمه عمر بازنشستگان نیز همین مشکلات برقرار است؛ او افزود: مواردی داریم که چند ماه از فوت بازنشسته میگذرد اما هنوز هزینه غرامت بیمه عمر به خانواده متوفی پرداخت نشده.
این فعال صنفی بازنشستگان تاکید کرد که انتظارات بازنشستگان از آقای سالاری در مقام مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی برآورده نشده: «قولهایی دادند که به آنها عمل نکردند؛ بازنشستگان از وعده و وعید خستهاند. هنوز بازنشستگان بسیاری معوقات فروردین خود را نگرفتهاند و این در حالیست که اگر این معوقات همان فروردین پرداخت میشد، ارزش خود را تا این اندازه از دست نمیداد».
موسیوند در پایان گفت: روزانه بازنشستگان بسیاری به ما مراجعه میکنند؛ آنها به این شرایط اعتراض دارند و اعتراضشان به حق است؛ دولت و تامین اجتماعی باید پاسخگو باشند.