خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نزدیک کارخانه سیمان اردستان اتفاق افتاد؛

مرگ یک راننده بر اثر سقوط ناگهانی بیل مکانیکی

مرگ یک راننده بر اثر سقوط ناگهانی بیل مکانیکی
کد خبر : 1697292
لینک کوتاه کپی شد.

یک راننده بیل مکانیکی در محور اردستان به اصفهان بر اثر حادثه شغلی جان خود را از دست داد.

منابع کارگری ایلنا در شهرستان اردستان خبر داده‌اند، در جریان حادثه‌ای که در روز گذشته رخ داده، یکی از کارگران حین عملیات راه‌سازی در مسیر پل راه‌آهن جاده اردستان به اصفهان (پیش از کارخانه سیمان اردستان) بر اثر واژگونی بیل مکانیکی از ارتفاع سقوط کرد و جان باخت. 

آن‌ها می‌گویند: در هنگام اجرای عملیات برداشت خاک و سنگ، کارگر مورد نظر در کابین دستگاه بیل مکانیکی، مسئولیت هدایت دستگاه را به عهده داشته است که حین جابجایی به دلیل سست بودن سطح زمین، بیل مکانیکی از ارتفاع واژگون شده و بر روی این کارگر سقوط می‌کند. او در دم جان  خود را از دست می‌دهد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ