مرگ یک راننده بر اثر سقوط ناگهانی بیل مکانیکی

منابع کارگری ایلنا در شهرستان اردستان خبر داده‌اند، در جریان حادثه‌ای که در روز گذشته رخ داده، یکی از کارگران حین عملیات راه‌سازی در مسیر پل راه‌آهن جاده اردستان به اصفهان (پیش از کارخانه سیمان اردستان) بر اثر واژگونی بیل مکانیکی از ارتفاع سقوط کرد و جان باخت.

آن‌ها می‌گویند: در هنگام اجرای عملیات برداشت خاک و سنگ، کارگر مورد نظر در کابین دستگاه بیل مکانیکی، مسئولیت هدایت دستگاه را به عهده داشته است که حین جابجایی به دلیل سست بودن سطح زمین، بیل مکانیکی از ارتفاع واژگون شده و بر روی این کارگر سقوط می‌کند. او در دم جان خود را از دست می‌دهد.

