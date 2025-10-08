به گزارش ایلنا، حسینی جو معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران، در دیدار دبیر و اعضای هیات اجرایی خانه کارگر، از تلاش‌های خانه کارگر به عنوان حلقه واسط میان دولت و مردم قدردانی کرد و گفت: کارگران سرمایه های ارزنده و یکی از عوامل رشد وتوسعه استان هستند و قطعاً رسیدگی به مشکلات صنفی و معیشتی آنان باید از اولویت های جدی مدیران باشد.

معاون استاندار مازندران به ضرورت حضور نمایندگان تشکل های کارگری استان درجلسه های شورای اداری شهرستان ها به عنوان اعضای مطلع و میهمان اشاره کرد و گفت: تداوم برگزاری جلسات ادواری نمایندگان دولت و تشکل های کارگری و بازنشستگان ضروری‌ست.

حسینی جو همچنین از پیگیری تخصیص اقلام اساسی به تعاونی های کارگری استان به منظور توزیع عادلانه مایحتاج کارگران خبر داد.

دراین دیدار، نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران ضمن تشریح فعالیت های متعدد این تشکیلات، از روند اخراج کارگران واحدهای تولیدی به عناوین و بهانه های مختلف اظهار نگرانی کرد و گفت؛ نوسانات ارزی؛ قطع برق؛ کمبود مواد اولیه و... از جمله دلایل برخی کارفرمایان برای به خطر انداختن امنیت شغلی نیروی کار است.

وی بر توسعه تشکل های کارگری ورسیدگی به وضعیت نیروهای شرکتی در شهرداری تاکید کرد.

پیگیری وضعیت بیمه کارگران ساختمانی و حقوق و مزایا و بیمه مربیان آموزشگاه های رانندگی، راه اندازی شعبه‌های جدید خانه کارگر در شهرهای مختلف با همکاری فرمانداران، شهرداری ها و گسترش ارتباط میان تشکل‌های کارگری و بازنشستگی و دولت و همچنین تشکیل شورای فرهنگی و اجتماعی جامعه بزرگ کارگری و تولید استان به دبیری خانه کارگر از جمله مواردی بودند که از سوی اعضای هیات اجرایی خانه کارگر مازندران مطرح شد.

انتهای پیام/