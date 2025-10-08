خبرگزاری کار ایران
جزئیات ثبت‌نام جشنواره ملی پژوهش‌های مهارت‌محور سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای

جزئیات ثبت‌نام جشنواره ملی پژوهش‌های مهارت‌محور سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای
ثبت نام در «پنجمین جشنواره ملی پژوهش‌های مهارت‌محور» سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور آغاز شده و امکان ثبت نام برای علاقمندان در سامانه اینترنتی سازمان به نشانی rpc.irantvto.ir تا 5 آبان ماه سال جاری، فراهم شده است.

جشنواره ملی پژوهش‌های مهارت‌محور برای پنجمین سال متوالی، به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش و به منظور شناسایی، بررسی و معرفی آثار برتر ملی (مکتوب و الکترونیکی) پژوهشگران، اساتید و دانشجویان، کارشناسان، مربیان و مدرسان در ۹ بخش، برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، کتاب چاپی و الکترونیکی (تألیف یا ترجمه، سند حرفه (استانداردهای شایستگی، ارزشیابی شایستگی)، پروژه های ارزشیابی مهارت و آزمون‌های عملکردی، محتوای الکترونیکی تولید شده، مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی، مقالات اقدام‌پژوهی (کاربردی)، پایان‌نامه‌های دانشجویی مرتبط با حوزه مهارت‌آموزی، طرح‌های پژوهشی و شبیه‌سازهای آموزش مهارت از محورهای انتخاب آثار در این جشنواره، عنوان شده است.

جزئیات ثبت‌نام جشنواره ملی پژوهش‌های مهارت‌محور سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای

علاقه مندان و داوطلبان شرکت در جشنواره شامل اساتید، دانشجویان، پژوهشگران حوزه مهارتی برون‌سازمانی و کارکنان، کارشناسان و مربیان سازمان شامل استانی، ستادی، مرکز ملی تربیت مربی و متقاضیان آموزشگاه‌های فنی‌و‌حرفه‌ای آزاد باید تمامی مدارک و مستندات مورد نیاز را بارگذاری کنند.

شایان ذکر است، اولویت انتخاب با آثار پژوهشگرانی می‌باشد که به عنوان اثر مهارتی برتر در محور مربوط طی 3 سال گذشته (بعد از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰) انتخاب نشده باشند، فرآیند داوری و انتخاب صرفاٌ از میان مدارک و مستندات مربوط به آثار دریافتی از سایت انجام می‌شود، ثبت نام و ارسال آثار حداکثر در دو محور و برای هر محور فقط یک اثر بلامانع است، برای ثبت نام در آثاری که حاصل کارگروهی می باشد، ثبت نام صرفاً توسط یک نفر به عنوان نماینده تیم صورت پذیرد و اسامی نفرات تیم نیز دقیقاْ در مستندات ارسالی، درج شود.

همچنیبن تمامی مدارک و مستندات باید بر اساس عنوان جدول، تفکیک و اسکن شده و به همراه فرم ارائه شود، مسئولیت مالکیت معنوی آثار ارسال شده به جشنواره به عهده شرکت‌کنندگان است و برای پژوهشگرانی که دو اثر آن‌ها دارای امتیاز بالاست فقط یک اثر که دارای امتیاز بالاتری می‌باشد، انتخاب و معرفی می‌شود.

ترویج فرهنگ مهارت آموزی، ارتقاء، توسعه و ترویج پژوهش‌های مهارت محور در جامعه، توسعه آموزش‌های مهارتی با بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی، حمایت از توسعه مطالعات و تولید محصولات فکری و تحول‌آفرین در امر مهارت‌آموزی، بهره‌گیری از دستاوردهای پژوهشی در حل مسائل و چالش‌های سازمان و بررسی نیازهای جدید و آتی و ایجاد تصمیم گیری‌های منطقی و هوشمند از طریق پژوهش و تجلیل از کارکنان و فعالان و پژوهشگران درون و برون سازمانی از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره‌، است.

