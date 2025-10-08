جزئیات ثبتنام جشنواره ملی پژوهشهای مهارتمحور سازمان آموزش فنیوحرفهای
ثبت نام در «پنجمین جشنواره ملی پژوهشهای مهارتمحور» سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور آغاز شده و امکان ثبت نام برای علاقمندان در سامانه اینترنتی سازمان به نشانی rpc.irantvto.ir تا 5 آبان ماه سال جاری، فراهم شده است.
جشنواره ملی پژوهشهای مهارتمحور برای پنجمین سال متوالی، به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش و به منظور شناسایی، بررسی و معرفی آثار برتر ملی (مکتوب و الکترونیکی) پژوهشگران، اساتید و دانشجویان، کارشناسان، مربیان و مدرسان در ۹ بخش، برگزار میشود.
بر اساس این گزارش، کتاب چاپی و الکترونیکی (تألیف یا ترجمه، سند حرفه (استانداردهای شایستگی، ارزشیابی شایستگی)، پروژه های ارزشیابی مهارت و آزمونهای عملکردی، محتوای الکترونیکی تولید شده، مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی، مقالات اقدامپژوهی (کاربردی)، پایاننامههای دانشجویی مرتبط با حوزه مهارتآموزی، طرحهای پژوهشی و شبیهسازهای آموزش مهارت از محورهای انتخاب آثار در این جشنواره، عنوان شده است.
علاقه مندان و داوطلبان شرکت در جشنواره شامل اساتید، دانشجویان، پژوهشگران حوزه مهارتی برونسازمانی و کارکنان، کارشناسان و مربیان سازمان شامل استانی، ستادی، مرکز ملی تربیت مربی و متقاضیان آموزشگاههای فنیوحرفهای آزاد باید تمامی مدارک و مستندات مورد نیاز را بارگذاری کنند.
شایان ذکر است، اولویت انتخاب با آثار پژوهشگرانی میباشد که به عنوان اثر مهارتی برتر در محور مربوط طی 3 سال گذشته (بعد از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰) انتخاب نشده باشند، فرآیند داوری و انتخاب صرفاٌ از میان مدارک و مستندات مربوط به آثار دریافتی از سایت انجام میشود، ثبت نام و ارسال آثار حداکثر در دو محور و برای هر محور فقط یک اثر بلامانع است، برای ثبت نام در آثاری که حاصل کارگروهی می باشد، ثبت نام صرفاً توسط یک نفر به عنوان نماینده تیم صورت پذیرد و اسامی نفرات تیم نیز دقیقاْ در مستندات ارسالی، درج شود.
همچنیبن تمامی مدارک و مستندات باید بر اساس عنوان جدول، تفکیک و اسکن شده و به همراه فرم ارائه شود، مسئولیت مالکیت معنوی آثار ارسال شده به جشنواره به عهده شرکتکنندگان است و برای پژوهشگرانی که دو اثر آنها دارای امتیاز بالاست فقط یک اثر که دارای امتیاز بالاتری میباشد، انتخاب و معرفی میشود.
ترویج فرهنگ مهارت آموزی، ارتقاء، توسعه و ترویج پژوهشهای مهارت محور در جامعه، توسعه آموزشهای مهارتی با بهرهگیری از یافتههای پژوهشی، حمایت از توسعه مطالعات و تولید محصولات فکری و تحولآفرین در امر مهارتآموزی، بهرهگیری از دستاوردهای پژوهشی در حل مسائل و چالشهای سازمان و بررسی نیازهای جدید و آتی و ایجاد تصمیم گیریهای منطقی و هوشمند از طریق پژوهش و تجلیل از کارکنان و فعالان و پژوهشگران درون و برون سازمانی از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره، است.