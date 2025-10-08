خبرگزاری کار ایران
کارگران روزمزد شهرداری اندیمشک: قرارداد دائم و بیمه تامین اجتماعی نداریم

کارگران روزمزد شهرداری اندیمشک از مسئولان درخواست کردند از قرارداد کار دائم کار و بیمه تامین اجتماعی برخوردار شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران روزمزدی شهرداری اندیمشک در استان خوزستان، خواستار برخورداری از قرارداد دائمی کار و بیمه تامین اجتماعی هستند.

این کارگران که تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری تامین نیرو در شهرداری مشغول به کارند، در توضیح مطالبات خود گفتند: شماری از کارگران شهرداری اندیمشک را کارگران روزمزدی تشکیل می‌دهند. آن‌ها به دلیلی ماهیت روزمزدی بودن کار، وضعیت شغلی و بیمه‌ای مشخصی ندارند. 

یکی از کارگران روزمزدی شهرداری اندیمشک با بیان اینکه در پیگیری مطالباتمان روز سه شنبه ۱۵ مهر ماه مقابل ساختمان شورای شهر دست به اعتراض صنفی زدیم افزود: متاسفانه بعد از ۸ سال سابقه کار، فاقد بیمه تامین اجتماعی، عیدی و پاداش پایان سال و سایر مزایای عرفی و رفاهی هستیم و وضعیت شغلی‌مان همانند قبل بلاتکلیف و نابسامان است. 

او افزود: کارگران روزمزدی همانند سایر کارگران در کنار خرج‌های اصلی زندگی، نیازمند تأمین هزینه‌هایی مانند آموزش و تحصیل، بهداشت و درمان هستند اما متأسفانه دستمزد پایین در کنار تورم افسارگسیخته، سبب ناتوانی این کارگران برای تامین نیازهای حداقلی زندگی‌شان شده است.

 

