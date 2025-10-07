در دیدار با مدیر کل تامین اجتماعی گلستان مطرح شد؛
دردسرهای کارگران مشاغل سخت با عناوین شغلی اشتباه/ شرایط زندگی کارگران وخیم است
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان گفت: بازدید از واحد های صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی برای رفع موانع تولید و حمایت از حقوق کارگران صورت میگیرد.
به گزارش ایلنا، روح الله تجری به همراهی اعضای کانون هماهنگی شورایهای اسلامی کار در دیدار با مدیرکل تامین اجتماعی گلستان اظهارکرد: برای رفع موانع تولید و حمایت از حقوق کارگران، باید به چالشهای مربوط به تأمین حقوق و نیازهای اساسی کارگران توجه شود.
به گفته وی؛ عمده مشکل کارگران در حوزه عناوین شغلی و لیست بیمه مرتبط با موضوع مشاغل سخت و زیانآور، به دلیل عدم رعایت مادههای ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی است؛ چرا که عدم رعایت این مواد قانونی همواره به ضرر کارگر است. در این رابطه هیچگونه قصوری متوجه قشر کارگر نیست و کارفرما باید در این خصوص موارد قانونی را رعایت کند. بر این اساس شایسته نیست که کارگران از یک سو درگیر کوتاهی دیگران باشند و از سوی دیگر گرفتار فرایندهای یکطرفه شوند.
وی ادامه داد: ما در تمام شرایط پیگیر منافع نیروی انسانی هستیم و باید بخشنامههایی که به ضرر کارگران صادر شده لغو شود و همچنین روند رسیدگی به عناوین شغلی و بازنشستگی کارگران به روال سابق بازگردد.
وی گفت: در لیست حق بیمه، برای غالب کارگرانی که در کارخانجات و بیمارستانها در مشاغل سخت مشغول به کار هستند (چون از طریق شرکتهای واسطهای تامین نیرو به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت میشود) عناوین شغلی سهوا یا عامدا «کارگر ساده» یا کارگر «خدمات عمومی» ثبت میشود که این اقدام غیر قانونی و اشتباه است.
این فعال کارگری افزود: سازمان تأمین اجتماعی ملزم به بررسی عناوین شغلیِ کارگران است تا به کارگرانی که سالها کار سخت و زیانآور انجام دادهاند و آسیب دیدهاند، ظلم نشود.
تجری در بخش دیگری از سخنان خود درباره پایین آمدن قدرت خرید کارگران افزود: قدرت خرید جامعه کارگری در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته است و اگر چارهای اندیشیده نشود، کارگران از طبقهی در حال سختکوش به طبقهی در حال حذف تبدیل میشوند.
وی افزود: در سالهای اخیر به خاطر کمبود انرژی و عدم سرمایه در گردش، توقف خطوط تولید و همچنین بسته شدن راههای تجارت، درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته است.
وی بیان کرد: یک معضل بزرگ دیگر، وضعیت بد اقتصادی و وخامت شرایط زندگی مردم عادی از جمله قشر کارگر است. میزان درآمد فعلی کارگران، پاسخگوی نیازها و حداقلهای زندگی آنان نیست. امیدواریم در دولت چهاردهم شاهد اتفافات مثبت باشیم.
گفتنی است درپایان مقررشد، اعضای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان وبه همراه مدیرکل تامین اجتماعی استان به صورت ماهیانه از یک کارخانه بازدید و مشکلات کارگران را از نزدیک بررسی کنند.