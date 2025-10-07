دیدار دبیر و عضو کارگروه مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با نوبخت

به گزارش خبرنگار ایلنا، یحیی عزیزی دبیر و سمیرا بهرامخانی عضو کارگروه مطالبات حقوقی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی ، در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور با محمدباقر نوبخت دیدار کردند.

در این جلسه پیرامون راهکارهای برون رفت از بحران معیشتی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه، بحث و بررسی و تبادل نظر صورت گرفت.

نوبخت ضمن بیان راهکارهای قانونی، برای پیشبرد اهداف، راه‌حل‌هایی مطرح کرد.

