دیدار دبیر و عضو کارگروه مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با نوبخت

دیدار دبیر و عضو کارگروه مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با نوبخت
دبیر و عضو کارگروه مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه با محمدباقر نوبخت، دبیر حزب اعتدال و توسعه و رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور، دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یحیی عزیزی دبیر و سمیرا بهرامخانی عضو کارگروه مطالبات حقوقی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی ، در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور با محمدباقر نوبخت دیدار کردند.

در این جلسه پیرامون راهکارهای برون رفت از بحران معیشتی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه، بحث و بررسی و تبادل نظر صورت گرفت.

 نوبخت ضمن بیان راهکارهای قانونی، برای پیشبرد اهداف،  راه‌حل‌هایی مطرح کرد.

 

