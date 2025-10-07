به گزارش ایلنا؛ شماری از رانندگان استیجاری واحد حمل و نقل شهرداری کرمانشاه که مسئولیت جابجایی کارگران را برعهده دارند، روز گذشته در اعتراض به پایین بودن دستمزد و مزایای دریافتی خود در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.

یکی از کارگران گفت: رانندگان استیجاری شهرداری کرمانشاه افرادی هستند که با در اختیار قرار دادن خودروی شخصی خود، انجام بخشی از خدمات شهری را به عهده دارند.

از قرار معلوم هزینه‌ها و استهلاک خودروی این رانندگان از جیب خود آنان پرداخت می‌شود. حقوق و مزایایی که طبق قرارداد بابت دستمزد از کارفرما دریافت می‌کنند، کافی نیست و نه تنها کفاف زندگی و مخارج راننده‌های خودروهای را نمی‌دهد بلکه هر ماه بخش از این حقوق به بهانه‌های مختلف کسر می‌شود.

در همین رابطه یکی دیگر از رانندها تصریح کرد: هر راننده با یک خودرو پس از کسر همه هزینه‌ها، ماهانه حدود۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان دریافتی دارد. در عین حال با کسر ماهانه حدودا ۳ میلیون تومان، این رقم به ۸ تا ۱۰ میلیون رسیده است. درواقع این ارقام حتی هزینه نگهداری خودرو را نیز پوشش نمی‌دهد.

این راننده پیمانکاری شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه مدیران شهری باید هر ماه دستمزد راننده را به همراه اجاره بهای خودروها کامل پرداخت کنند، افزود: امیدواریم مسئولان شهری تمهیداتی بیاندیشند تا مطالبات کارگران راننده به صورت کامل و قانونی پرداخت شود.

انتهای پیام/