ادامه اعتراض صنفی کارکنان پالایشگاه شیراز/ صدایمان را نشنیدند!

جمعی از کارکنان رسمی و میانی پالایشگاه نفت شیراز در تماس با خبرنگار ایلنا، از برگزاری چهارمین تجمع صنفی خود در دو هفته اخیر خبر دادند.

این معترضان اجرای ماده ۱۰ قانون کار، پرداخت سنوات و اصلاحات اساسی در مدیریت را از مهم‌ترین مطالبات خود عنوان کردند و افزودند: سال‌هاست مطالبات قانونی‌شان در زمینه حقوق، مزایا و ساختار سازمانی نادیده گرفته شده و مدیران پالایشگاه و شرکت بالادستی، پاسخ روشنی به آن‌ها نداده‌اند.

آن‌ها می‌گویند: پیش از این نیز سه بار تجمع کردیم اما صدای ما شنیده نشده است؛ بعد از سومین تجمع، مدیران ارشد به جای پاسخگویی به مطالبات به حق، با تعدادی از کارمندان ارشد برخورد کردند؛ ماشین‌های سازمانی که آن‌ها برای کارهای ضروری در اختیار داشتند، پس گرفته شد.

