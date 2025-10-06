تداوم اعتراض داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش
اعتراض مردودین معترض به نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش کماکان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (دوشنبه چهاردهم مهر) جمعی از داوطلبان آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که به نتایج این آزمون در سال ۱۴۰۴ معترض هستند، در مقابل مجلس و وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.
این داوطلبان نسبت به تفاوت میان نمره قبولی خود و نتایج این آزمون معترض بوده و خواستار جبران نتایج اعلامی از طریق افزایش سهمیه در بخش تکمیل ظرفیت این آزمون شدند و میگویند: با نمره کتبی و تخصصی بالا در آزمون مردود شدیم!
این داوطلبان در هفتههای گذشته چندین بار دست به اعتراض صنفی زدهاند.