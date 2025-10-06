ورود به معدن متروکه دردسرساز شد/ مرگ ۵ کارگر در شرق چین

به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، اداره آتش نشانی و امداد و نجات شهرستان یوکسی چین، گزارشی مبنی بر ورود پنج کارگر به معدن در شهر بانمیان و سپس قطع ارتباط دریافت کرد. تیم‌های امداد و نجات بلافاصله برای انجام عملیات جستجو و نجات به محل اعزام شدند.

بعد از عملیات جستجو، هر پنج نفر پیدا و برای درمان به بیمارستان منتقل شدند. اما با وجود تلاش‌های پزشکی، مرگ هر پنج نفر اعلام شد.

تحقیقات در مورد علت این حادثه در حال انجام است.

