ورود به معدن متروکه دردسرساز شد/ مرگ ۵ کارگر در شرق چین
مقامات چین اعلام کردند که ۵ کارگر پس از ورود به یک معدن متروکه در شهرستان یوکسی، استان فوجیان در شرق چین به دلیل گاز گرفتگی جان خودرا از دست دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، اداره آتش نشانی و امداد و نجات شهرستان یوکسی چین، گزارشی مبنی بر ورود پنج کارگر به معدن در شهر بانمیان و سپس قطع ارتباط دریافت کرد. تیمهای امداد و نجات بلافاصله برای انجام عملیات جستجو و نجات به محل اعزام شدند.
بعد از عملیات جستجو، هر پنج نفر پیدا و برای درمان به بیمارستان منتقل شدند. اما با وجود تلاشهای پزشکی، مرگ هر پنج نفر اعلام شد.
تحقیقات در مورد علت این حادثه در حال انجام است.