کارگران پروژهای ابنیه فنی اسلامشهر: حقوقها سه ماه عقب افتاده
کارگران پروژهای ابنیه فنی راه آهن اسلامشهر از تاخیر سه ماهه در پرداخت حقوق خود انتقاد کردند.
یک منبع کارگری در خطوط ابنیه فنی راهآهن اسلامشهر در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: حقوق کارگران پروژهای ابنیه فنی راه آهن اسلامشهر از سه ماه پیش به تاخیر افتاده و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است.
آنها با بیان اینکه دریافتی ماهانه ما حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است که تامین کننده معاش خانوادههایمان نیست، افزودند: کارگران پروژهای تحت مسئولیت شرکت تراورس در مناطق ریلی اسلامشهر و چند ناحیه ریلی دیگر در کشور مشغول به کار هستند که در حال حاضر پرداختِ حقوق آنها با تاخیر سه ماهه مواجه شده است.
این کارگران از شرکت راهآهن به عنوان کارفرمای اصلی درخواست دارند که پیگیر پرداخت به موقع حقوق و سایر مطالبات کارگران پروژهای ابنیه فنی راهآهن باشد.