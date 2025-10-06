خبرگزاری کار ایران
برق و گاز کارخانه «فولاد سیادن ابهر» وصل شد/ از سرگیری فعالیت ۲۸۰ کارگر

کارگران کارخانه فولاد سیادن ابهر، از فعالیت دوباره این واحد تولیدی پس از یک وقفه حدودا ۱۴ روزه با اتصال دوباره برق و گاز کارخانه خبر دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از کارگران کارخانه فولاد سیادن ابهر، گفتند: فعالیت این واحد تولیدی که از ۱۴ روز پیش به دلیل قطع برق وگاز متوقف شده بود، دو روز پیش مجددا از سر گرفته شده است. 

یکی از کارگران کارخانه فولاد سیادن ابهر با بیان اینکه در حال حاضر همه ۲۸۰ کارگر این کارخانه مشغول به کارند، گفت: در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه آن‌ها مشکل مسئله تامین امنیت شغلی و پرداخت مطالبات معوقه دو ماهه است که امیدواریم این مسئله نیز با مساعدت مسئولان استانی مرتفع شود. 

او با بیان اینکه در روز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه سال جاری همزمان ماموران اداره برق و گاز ابهر به دلیل انباشت بدهی چند ده میلیاردی، اشتراک برق و گاز کارخانه فولاد سیادن را قطع کرده بودند، افزود: با مساعدت اداره برق و گاز ابهر، دو روز پیش برق این واحد تولیدی وصل شد ودر نتیجه همه آن‌ها به سر کار سابق خود باز گشتند. 

به گفته وی؛ بیشتر بدهی‌های برق مربوط به سالهایی است که کارخانه دچار بحران بوده؛ در عین حال با آغاز فصول سرد سال هر ماه بر میزان بدهی گاز کارخانه  افزوده می‌شود.

 

