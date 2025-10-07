سرگردانی چندین ساله کارگران شهرداری چابهار برای گرفتن زمین تعاونی

به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود ۳۰۰ نفر عضو تعاونی کارگران شهرداری چابهار در استان سیستان و بلوچستان، چندین سال است که برای خانه‌دار شدن در انتظار دریافت زمین در بلاتکلیفی به سر می‌برند. شماری از اعضای این تعاونی، به وضعیت بلاتکلیفی خود چنین بار اعتراض کرده اند.

معترضان می‌گویند: چندین سال است عضو تعاونی مسکن کارگران شهرداری چابهار هستیم؛ اما همچنان برای تحویل زمین‌ها در بلاتکلیفی به سر می‌بریم. شمار افرادی که از طریق این تعاونی عضو شده اند، حدودا ۳۰۰نفر است. از قرار معلوم در ابتدا به این کارگران وعده داده شده بود زمینی به به آنان داده می‌شود اما بعد از اینکه پول‌های این کارکنان جمع‌آوری می‌شود مسئولان تعاونی مسکن به وعده خود عمل نمی‌کنند. جالب اینکه هنوز شهرداری برای تعیین اعضای هیات مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی نگرده است.

آن‌ها می‌گوید: انتظار دارند قوه قضائیه و استانداری سیستان و بلوپستان برای احقاق حق‌شان ورود کنند.

از قرار معلوم؛ علاوه بر تعاونی مسکن، تعاونی مصرف کارگران شهرداری چابهار نیز با مشکل روبروست.

