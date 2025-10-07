خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرگردانی چندین ساله کارگران شهرداری چابهار برای گرفتن زمین تعاونی

سرگردانی چندین ساله کارگران شهرداری چابهار برای گرفتن زمین تعاونی
کد خبر : 1696387
لینک کوتاه کپی شد.

اعضای تعاونی مسکن کارگران شهرداری چابهار؛ از مسئولان خواستند برای رفع مشکلات زمین‌های این تعاونی اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود ۳۰۰ نفر عضو  تعاونی کارگران شهرداری چابهار در استان سیستان و بلوچستان، چندین سال است که برای خانه‌دار شدن در انتظار دریافت زمین در بلاتکلیفی به سر می‌برند. شماری از اعضای این تعاونی، به وضعیت بلاتکلیفی خود چنین بار اعتراض کرده اند. 

معترضان می‌گویند: چندین سال است عضو تعاونی مسکن کارگران شهرداری چابهار هستیم؛ اما همچنان برای تحویل زمین‌ها در بلاتکلیفی به سر می‌بریم. شمار افرادی که از طریق این تعاونی عضو شده اند، حدودا ۳۰۰نفر است. از قرار معلوم در ابتدا به این کارگران وعده داده شده بود زمینی به به آنان داده می‌شود اما بعد از اینکه پول‌های این کارکنان جمع‌آوری می‌شود مسئولان تعاونی مسکن به وعده خود عمل نمی‌کنند. جالب اینکه هنوز شهرداری برای تعیین اعضای هیات مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی نگرده است. 

آن‌ها می‌گوید: انتظار دارند قوه قضائیه و استانداری سیستان و بلوپستان برای احقاق حق‌شان ورود کنند. 

از قرار معلوم؛ علاوه بر تعاونی مسکن، تعاونی مصرف کارگران شهرداری چابهار نیز با مشکل روبروست.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ