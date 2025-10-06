خبرگزاری کار ایران
۴ قلم کالای جدید به کالابرگ مهر اضافه شد+ جزئیات

کد خبر : 1696346
سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک اعلام کرد در مرحله چهارم شارژ این طرح که مهرماه انجام شد، چهار قلم جدید شامل گوشت بوقلمون، بلدرچین، ماهی و میگو به فهرست کالاهای اساسی اضافه شد.

به گزارش ایلنا، سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک از گسترش سبد خرید خانوارها در این طرح خبر داد و گفت: در مرحله چهارم شارژ کالابرگ که در مهرماه انجام شد، محصولات جدیدی به ۱۱ قلم پیشین اضافه شده و مجموع کالاهای اساسی قابل خرید با یارانه غیرنقدی به ۱۵ قلم رسیده است. 

وی افزود: گوشت بوقلمون و بلدرچین در گروه ماکیان و همچنین ماهی و میگو در گروه آبزیان، چهار قلم تازه‌ای هستند که خانوارهای دهک اول تا هفتم می‌توانند با اعتبار کالابرگ الکترونیک تهیه کنند. 

سخنگوی طرح همچنین به آخرین آمار خرید خانوارها اشاره کرد و گفت: تا ساعت ۷ صبح امروز (۱۴ مهر)، ۱۶ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۹۹۶ سرپرست خانوار خرید کامل خود را انجام داده و مانده شارژ یارانه غیرنقدی آن‌ها صفر شده است. 

این مقام مسئول با تأکید بر سیاست دولت در حمایت معیشتی از دهک‌های مختلف جامعه تصریح کرد: هدف از توسعه فهرست کالاها، ارتقای سلامت سبد غذایی خانوارها و دسترسی آسان‌تر مردم به منابع پروتئینی متنوع است.

 

