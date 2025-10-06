تجمع متقاضیان مسکن ملی کرمانشاه/ تا کی باید هم اجاره بدهیم هم قسط؟
متقاضیان نهضت ملی مسکن سراج کرمانشاه در اعتراض به انتظار ۷ساله برای تحویل مسکن خود، مقابل استانداری تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه ۱۴ مهرماه، متقاضیان نهضت ملی مسکن سراج کرمانشاه، در اعتراض به انتظار ۷ساله برای تحویل مسکن خود، مقابل استانداری تجمع کردند.
آنها مسکن ملی را «باتلاق ملی» نامیدند و گفتند: ما زیان دیدگان مسکن ملی تا کی باید اجاره بدهیم، با تورم بسازیم، قسطهای سنگین مسکن ملی را بدهیم و پای بیکفایتی مسئولین بسوزیم؟!
گفتنیست بیشتر این متقاضیان، مزدبگیر هستند که زمانی به امید خانهدار شدن در طرح مسکن ملی مشارکت کردهاند.