خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجمع متقاضیان مسکن ملی کرمانشاه/ تا کی باید هم اجاره بدهیم هم قسط؟

تجمع متقاضیان مسکن ملی کرمانشاه/ تا کی باید هم اجاره بدهیم هم قسط؟
کد خبر : 1696318
لینک کوتاه کپی شد.

متقاضیان نهضت ملی مسکن سراج کرمانشاه در اعتراض به انتظار ۷ساله برای تحویل مسکن خود، مقابل استانداری تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه ۱۴ مهرماه، متقاضیان نهضت ملی مسکن سراج کرمانشاه، در اعتراض به انتظار ۷ساله برای تحویل مسکن خود، مقابل استانداری تجمع کردند. 

آن‌ها مسکن ملی را «باتلاق ملی» نامیدند و گفتند: ما زیان دیدگان مسکن ملی تا کی باید اجاره بدهیم، با تورم بسازیم، قسط‌های سنگین مسکن ملی را بدهیم و پای بی‌کفایتی مسئولین بسوزیم؟!

گفتنی‌ست بیشتر این متقاضیان، مزدبگیر هستند که زمانی به امید خانه‌دار شدن در طرح مسکن ملی مشارکت  کرده‌اند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی