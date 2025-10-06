کارگران این واحد تولید کننده انواع کیسه واقع در شهرک صنعتی ششدار ایلام با اعلام این خبر به ایلنا گفتند؛ مدیر عامل کارخانه نخ تابان از کلیه کارگران درخواست اخذ سفته‌های ۳۰۰میلیون تومانی برای ادامه اشتغال کرده است.

به گفته کارگران این کارخانه، تلاش کارفرمای این واحد تولیدی برای دریافت اخذ سفته به این دلیل است تا از طرح شکایت احتمالی کارگران جلوگیری کرده باشد.

به گفته یکی از این کارگران، کارفرمای نخ تابان به او و همکارانش اعلام کرده‌است که چنانچه کارگری حاضر به آوردن سفته نیست می‌بایست محل کار خود را ترک کند.

او گفت: در این کارخانه حدودا۳۰ تا ۴۰ کارگرزن و مرد در دو واحد برش و بافندگی با حداقل حقوق دریافتی و قراردادهای یک ماهه مشغول به کارند که نیمی از آن‌ها را دختران و زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند.

از قرار معلوم تا این لحظه تعداد کمی (یک الی دو نفر) از کارگران نخ تابان حاضر به آوردن سفته ۳۰۰ میلیونی شده‌اند اما سایر کارگران که این امکان برایشان وجود ندارد نگران از دست دادن شغل خود هستند.

کارگران واحدنخ تابان ایلام افزودند: علیرغم اینکه مشکلات این کارخانه را به اطلاع اداره کار شهرستان چوار رسانده‌ایم اما پیگیری صورت نگرفته بنابراین از اداره کل کار استان ایلام می‌خواهیم برای رسیدگی به این موضوع هرچه سریع‌تر اقدام کنند.

