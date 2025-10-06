خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ دو کارگر آسفالت‌کار بر اثر برخورد خودرو/ ۶ کارگر مصدوم شدند

مرگ دو کارگر آسفالت‌کار بر اثر برخورد خودرو/ ۶ کارگر مصدوم شدند
کد خبر : 1696225
لینک کوتاه کپی شد.

برخورد یک خودرو سواری با کارگران پروژه آسفالت کاری شهرداری تهران، باعث مرگ دو کارگر و مصدومیت ۶ کارگر دیگر شد.

به گزارش ایلنا، حوالی ساعت ۱:۲۹ بامداد امروز دوشنبه (۱۴ مهر ماه) حادثه برخورد یک خودروسواری به کارگران پروژه آسفالت کاری در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید زین الدین در تهران، موجب مرگ دو کارگر و مصدومیت ۶ کارگر دیگر شد. 

بر اساس گزارش آتش نشانی تهران، یک دستگاه سواری پراید به دلایل نامشخص از مسیر منحرف و وارد محوطه کارگاه عملیاتی آسفالت کاری شهرداری می‌شود که پس از برخورد با تعدادی ازکارگران، متاسفانه دو کارگر ایرانی جان خود را از دست داده و ۶ نفر دیگر مصدوم می‌شوند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی