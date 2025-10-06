به گزارش ایلنا، حوالی ساعت ۱:۲۹ بامداد امروز دوشنبه (۱۴ مهر ماه) حادثه برخورد یک خودروسواری به کارگران پروژه آسفالت کاری در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید زین الدین در تهران، موجب مرگ دو کارگر و مصدومیت ۶ کارگر دیگر شد.

بر اساس گزارش آتش نشانی تهران، یک دستگاه سواری پراید به دلایل نامشخص از مسیر منحرف و وارد محوطه کارگاه عملیاتی آسفالت کاری شهرداری می‌شود که پس از برخورد با تعدادی ازکارگران، متاسفانه دو کارگر ایرانی جان خود را از دست داده و ۶ نفر دیگر مصدوم می‌شوند.

