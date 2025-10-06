مصدومیت دو کارگر جوشکار بر اثر انفجار تانکر حامل سوخت
دو کارگر جوشکار حین عملیات جوشکاری بر روی یک تانکر خالی سوخت دچار حادثه انفجار شده و به بیمارستان منتقل شدند.
به گزارش ایلنا، این حادثه روز گذشته برای دو کارگر جوشکار هنگام عملیات جوشکاری روی یک تانکر حمل سوخت در شهر جویبار استان مازندران رخ داده است.
از قرار معلوم، دلیل این حادثه، تجمیع گاز و بخارات حاصل از مواد سوختی در این تانکر و در نهایت انفجار بر اثر گرمای ناشی از جوشکاری عنوان شده است.
شدت انفجار به حدی بوده که شیشههای ساختمانها و خودروهای مجاور شکسته و تعدادی از شهروندان و عابران پیاده نیز دچار مصدومیت جزئی شده اند.