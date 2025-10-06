خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مصدومیت دو کارگر جوشکار بر اثر انفجار تانکر حامل سوخت

مصدومیت دو کارگر جوشکار بر اثر انفجار تانکر حامل سوخت
کد خبر : 1696215
لینک کوتاه کپی شد.

دو کارگر جوشکار حین عملیات جوشکاری بر روی یک تانکر خالی سوخت دچار حادثه انفجار شده و به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش ایلنا، این حادثه روز گذشته برای دو کارگر جوشکار هنگام عملیات جوشکاری روی یک تانکر حمل سوخت در شهر جویبار استان مازندران رخ داده است. 

از قرار معلوم، دلیل این حادثه، تجمیع گاز و بخارات حاصل از مواد سوختی در این تانکر و در نهایت انفجار بر اثر گرمای ناشی از جوشکاری عنوان شده است. 

 شدت انفجار به حدی بوده که شیشه‌های ساختمان‌ها و خودرو‌های مجاور  شکسته و تعدادی از شهروندان و عابران پیاده نیز دچار مصدومیت جزئی شده اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی