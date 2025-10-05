خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراض کارگران پیمانکاری هند با کاسه خالی!

اعتراض کارگران پیمانکاری هند با کاسه خالی!
کد خبر : 1696012
لینک کوتاه کپی شد.

روز یکشنبه این هفته، جمعی از کارگران پیمانکاری شهر ویجیاوادا، در مقابل فرمانداری ایالت آندرا پرادش تجمع کرده و خواستار پرداخت فوری هشت ماه حقوق معوق خود شدند!

به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه هیندو تایمز، در روزهای گذشته، جمعی از کارگران پیمانکاری‌ جنوب شرق هندوستان در اعتراض به‌ عدم پرداخت حقوق، مقابل فرمانداری ایالتی تحصن کرده و با در دست داشتن کاسه‌های خالی که نشان  از خالی بودن سفره‌شان بود، به اعتراض پرداختند. 

روز یکشنبه این هفته جمعی از کارگران پیمانی شهر ویجیاوادا، در مقابل فرمانداری ایالت آندرا پرادش تجمع کردند و خواستار پرداخت فوری هشت ماه حقوق معوق خود شدند! 

بابورائو، دبیرکل فدراسیون کارکنان پیمانی و موقت ایالت آندرا پرادش و کی. دورگارائو، رئیس مرکز اتحادیه‌های کارگری هند (CITU)، اعلام کردند که دولت باید فوراً حقوق معوق کارگران قراردادی را پرداخت کند، در غیر این صورت با خشم آن‌ها در قالب اعتراضات گسترده و راهپیمایی در سطح ایالت مواجه خواهند شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی