اعتراض کارگران پیمانکاری هند با کاسه خالی!

به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه هیندو تایمز، در روزهای گذشته، جمعی از کارگران پیمانکاری‌ جنوب شرق هندوستان در اعتراض به‌ عدم پرداخت حقوق، مقابل فرمانداری ایالتی تحصن کرده و با در دست داشتن کاسه‌های خالی که نشان از خالی بودن سفره‌شان بود، به اعتراض پرداختند.

روز یکشنبه این هفته جمعی از کارگران پیمانی شهر ویجیاوادا، در مقابل فرمانداری ایالت آندرا پرادش تجمع کردند و خواستار پرداخت فوری هشت ماه حقوق معوق خود شدند!

بابورائو، دبیرکل فدراسیون کارکنان پیمانی و موقت ایالت آندرا پرادش و کی. دورگارائو، رئیس مرکز اتحادیه‌های کارگری هند (CITU)، اعلام کردند که دولت باید فوراً حقوق معوق کارگران قراردادی را پرداخت کند، در غیر این صورت با خشم آن‌ها در قالب اعتراضات گسترده و راهپیمایی در سطح ایالت مواجه خواهند شد.

