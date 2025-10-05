خبرگزاری کار ایران
تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در برخی شهرها/ امکانات رفاهی ناکافی‌ست

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در برخی شهرها/ امکانات رفاهی ناکافی‌ست
بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر تجمع کردند.

بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (سیزدهم مهر) در برخی شهرها از جمله شوش، اهواز، کرمانشاه و تهران خبر دادند.

این بازنشستگان با انتقاد از وضع بد معیشتی خود می‌گویند: سطح نازل خدمات درمانی و رفاهی، مستمری‌بگیران تامین اجتماعی را با مشکلات بسیار مواجه کرده است. 

برای نمونه، بازنشستگان شوش می‌گویند: بایستی در این شهر کارگری، یک بیمارستان ملکی تامین اجتماعی ساخته و تجهیز شود تا کارگران شاغل و بازنشسته برای دریافت خدمات درمانی رایگان، مجبور به مسافرت به اهواز یا دیگر شهرها نشوند. 

