بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (سیزدهم مهر) در برخی شهرها از جمله شوش، اهواز، کرمانشاه و تهران خبر دادند.

این بازنشستگان با انتقاد از وضع بد معیشتی خود می‌گویند: سطح نازل خدمات درمانی و رفاهی، مستمری‌بگیران تامین اجتماعی را با مشکلات بسیار مواجه کرده است.

برای نمونه، بازنشستگان شوش می‌گویند: بایستی در این شهر کارگری، یک بیمارستان ملکی تامین اجتماعی ساخته و تجهیز شود تا کارگران شاغل و بازنشسته برای دریافت خدمات درمانی رایگان، مجبور به مسافرت به اهواز یا دیگر شهرها نشوند.

