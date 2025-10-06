انتقاد یک فعال کارگری از شرایط کاری در چوار ایلام:
فشار برای سکوت/ برخی کارفرمایان از کارگران سفته و برگ تسویه سفید امضا میگیرند
یک فعال کارگری چوار ایلام از عملکرد برخی کارفرمایان که با اخذ چک و سفته و برگه تسویه سفید امضا از کارگران، آنها را تحت فشار قرار میدهند انتقاد کرد.
عباس خانمحمدی، فعال کارگری چوار ایلام، در این زمینه به ایلنا گفت: برخی کارفرمایان در بدو استخدام کارگران با گرفتن چک و سفته و قرارداد سفید امضاء، قدرت چانه زنی و اعتراض در مقابل بیعدالتیهایی که بر آنان تحمیل میشود را میگیرند.
او با اشاره به غیر اخلاقی و غیر قانونی بودن این موضوع افزود: این امر از آن رو صورت میگیرد که در صورتی که کارفرما خواست به تعهدات خود در برابر کارگر عمل نکند، کارگر را با چک و یا سفته امضا شده تحت فشار قرار دهد تا مبادا از کارفرمای خود شکایت کند.
این فعال کارگری با بیان اینکه این معضل اخیرا در یکی از واحدهای تولید کننده نخ و تعداد دیگری از واحدهای تولیدی شهرستان چوار متداول شدهاست، اظهار داشت: یکی از دلایل ایجاد چنین شرایطی، کمبود فرصتهای شغلی و بیاطلاعی کارگران است.
او افزود: هم اکنون در شهرستان چوار کارگرانی هستند که پس از چند سال کار اخراج شدهاند اما چون کارفرما از آنها چک، سفته و یا قرارداد سفید امضا دارد نتوانستهاند همه مطالبات قانونی خود را دریافت کنند.
این فعال کارگری گفت: بازرسان ادارات کار و تامین اجتماعی باید نظارت خود را بر چنین واحدهایی که در آنها گمان ارتکاب تخلف بیشتر است، افزایش دهند و بر این واحدها متمرکز شوند.