عباس خانمحمدی، فعال کارگری چوار ایلام، در این زمینه به ایلنا گفت: برخی کارفرمایان در بدو استخدام کارگران با گرفتن چک و سفته و قرارداد سفید امضاء، قدرت چانه زنی و اعتراض در مقابل بی‌عدالتی‌هایی که بر آنان تحمیل می‌شود را می‌گیرند.

او با اشاره به غیر اخلاقی و غیر قانونی بودن این موضوع افزود: این امر از آن رو صورت می‌گیرد که در صورتی که کارفرما خواست به تعهدات خود در برابر کارگر عمل نکند، کارگر را با چک و یا سفته امضا شده تحت فشار قرار دهد تا مبادا از کارفرمای خود شکایت کند.

این فعال کارگری با بیان اینکه این معضل اخیرا در یکی از واحد‌های تولید کننده نخ و تعداد دیگری از واحدهای تولیدی شهرستان چوار متداول شده‌است، اظهار داشت: یکی از دلایل ایجاد چنین شرایطی، کمبود فرصت‌های شغلی و بی‌اطلاعی کارگران است.

او افزود: هم اکنون در شهرستان چوار کارگرانی هستند که پس از چند سال کار اخراج شده‌اند اما چون کارفرما از آن‌ها چک، سفته و یا قرارداد سفید امضا دارد نتوانسته‌اند همه مطالبات قانونی خود را دریافت کنند.

این فعال کارگری گفت: بازرسان ادارات کار و تامین اجتماعی باید نظارت خود را بر چنین واحدهایی که در آن‌ها گمان ارتکاب تخلف بیشتر است، افزایش دهند و بر این واحدها متمرکز شوند.

