خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتقاد یک فعال کارگری از شرایط کاری در چوار ایلام:

فشار برای سکوت/ برخی کارفرمایان از کارگران سفته و برگ تسویه سفید امضا می‌گیرند

فشار برای سکوت/ برخی کارفرمایان از کارگران سفته و برگ تسویه سفید امضا می‌گیرند
کد خبر : 1695943
لینک کوتاه کپی شد.

یک فعال کارگری چوار ایلام از عملکرد برخی کارفرمایان که با اخذ چک و سفته و برگه تسویه سفید امضا از کارگران، آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند انتقاد کرد.

عباس خانمحمدی، فعال کارگری چوار ایلام، در این زمینه به ایلنا گفت: برخی کارفرمایان در بدو استخدام کارگران با گرفتن چک و سفته و قرارداد سفید امضاء، قدرت چانه زنی و اعتراض در مقابل بی‌عدالتی‌هایی که بر آنان تحمیل می‌شود را می‌گیرند. 

او با اشاره به غیر اخلاقی و غیر قانونی بودن این موضوع افزود: این امر از آن رو صورت می‌گیرد که در صورتی که کارفرما خواست به تعهدات خود در برابر کارگر عمل نکند، کارگر را با چک و یا سفته امضا شده تحت فشار قرار دهد تا مبادا از کارفرمای خود شکایت کند. 

این فعال کارگری با بیان اینکه این معضل اخیرا در یکی از واحد‌های تولید کننده نخ و تعداد دیگری از واحدهای تولیدی شهرستان چوار متداول شده‌است، اظهار داشت: یکی از دلایل ایجاد چنین شرایطی، کمبود فرصت‌های شغلی و بی‌اطلاعی کارگران است. 

او افزود: هم اکنون در شهرستان چوار کارگرانی هستند که پس از چند سال کار اخراج شده‌اند اما چون کارفرما از آن‌ها چک، سفته و یا قرارداد سفید امضا دارد نتوانسته‌اند همه مطالبات قانونی خود را دریافت کنند. 

این فعال کارگری گفت: بازرسان ادارات کار و تامین اجتماعی باید نظارت خود را بر چنین واحدهایی که در آن‌ها گمان ارتکاب تخلف بیشتر است، افزایش دهند و بر این واحدها متمرکز شوند. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی