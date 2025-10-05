کارگران تعمیرکار راه آهن در انتظار اجرای طرح ساماندهی/ سختترین کارها را برعهده گرفتهایم
کارگران تعمیرکار خطوط ریلی راه آهن خواستار اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پیمانکاری تعمیر کار خطوط ریلی راه آهن مدعیاند به دلیل سالها سابقه کار با پیمانکاران، از وضعیت معیشتی و شغلی خوبی برخوردار نیستند.
آنها با بیان اینکه ما کارگران تعمیر کار خطوط ریلی راه آهن با حداقل حقوق و مزایا در نواحی مختلف ریلی کشور مشغول به کار هستیم، در ادامه گفتند: سالها کارگران تعمیر کار خطوط ریلی با تمام توان و تعهد خود در کنار سایر کارکنان با حقوق بسیار کمتر از نیروهای رسمی و قرارداد مستقیم کار کردند اما همچنان از حق تبدیل وضعیت و امنیت شغلی و معیشتی محروم هستند.
آنها مدعیشدند؛ کارگران پیمانکاری واحد تعمیرات خطوط ریلی نسبت به کارگران قراردادی امنیت شغلی کمتری دارند و قدرت بسیار کمتری برای پیگیری حقوقشان دارند. بسیاری از همکاران حتی از دریافت به موقع حقوق محرومند. حق بیمه بسیاری از آنها درست رد نمیشود. در عین حال از بسیاری از مزایای رفاهی و مناسبتی محروم هستند.
به گفته یکی از کارگران تعمیر کار خطوط ریلی راه آهن؛ عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نه تنها بیعدالتی آشکار است، بلکه باعث تضعیف انگیزه کارگر و کاهش بهرهوری میشود و شرایطی ایجاد میکند که نیروهای متخصص به دلیل عدم امنیت شغلی، از توان و ظرفیت خود به طور کامل استفاده نکنند.
او افزود؛ تعمیرکاران خطوط ریلی راه آهن که از پر اهمیتترین مشاغل ریلی در راه آهن به حساب میآیند با حقوق و بدون امنیت شغلی در سختترین شرایط کار میکنند. متاسفانه تاکنون هیچ اقدام جدیای برای رفع مشکلات آنها انجام نشده است.
طبق اظهارت این کارگر تعمیر کار خطوط ریلی؛ ساماندهی کارگران پیمانکاری شرکتهای مختلف در راه آهن موجب یکسانسازی شرایط کار، تأمین امنیت شغلی، شفافسازی هزینهها واز همه مهمتر افزایش سطحِ رضایتمندی کارکنان و کارگران میشود و به رفع تبعیضهای شغلی کمک میکند.