دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران:
خانه کارگر پیگیر برنامههای آموزشی و مهارتی است
در دیدار دبیر و هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران با مدیرکل آموزش و پرورش استان، گسترش همکاریهای فیمابین مورد تأکید قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دبیر و هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران با مدیرکل آموزش و پرورش استان دیدار کردند. در این نشست اهمیت و جایگاه آموزش به عنوان مولفهای مهم در جهت پیشرفت جامعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توسعه همکاریهای خانه کارگر و اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران به عنوان اولویت طرفین مطرح گردید.
نصرالله دریابیگی، دبیراجرایی خانه کارگر مازندران، درسخنان خود ضمن اشاره به اهمیت بحث آموزش به عنوان یک ضرورت تصریح کرد؛ خانه کارگر به موازات انجام وظایف خود ازجمله پیگیری مسایل کارگران و بازنشستگان، برنامهریزی گستردهای را به منظور فراهم کردن بسترهای آموزشی برای کارگران و خانوادههای آنها به عمل آورده که دراین رابطه میتوان به برگزاری آموزشهای کوتاه مدت رایگان، تاسیس دانشگاه کار و مرکز علمی وکاربردی، برگزاری دورههای مهارتی و دانش افزایی دربخشهای خدماتی و صنعتی اشاره کرد.
وی به پیشرفتهای شگرف بحثهای مرتبط با آموزش درحوزهها و مقاطع مختلف اشاره کرد و با تاکید براین مطلب که خانه کارگر همگام با این پیشرفتها برنامههای آموزشی و مهارتی را پیگیری میکند، خواستار فراهم شدن شرایط لازم برای تاسیس مدارس غیردولتی برای خانوادههای کارگران شریف استان شد.
دریابیگی همچنین خواستار توجه اداره کل آموزش و پرورش استان برای رفع مشکلات دبیران مدارس غیر دولتی درحوزههای حقوق؛ بیمه و امنیت شغلی آنان شد.
کلبادی نژاد، مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران، هم درسخنان خود ضمن قدردانی از فعالیتهای ارزشمند خانه کارگر درحوزههای آموزش و مهارت آموزی گفت: این نشست گام مثبتی در راستای تقویت و توسعه همکاریهای دو جانبه خواهد بود.
وی با اشاره به نقش وجایگاه آموزش در ارتقای دانش و مهارتهای نظری و عملی دانش آموزان تاکید کرد: اعتقاد دارم که سنگ بنای پیشرفت و توسعه کشور درمدارس گذاشته میشود و دانش آموزان عزیز با انتخاب مسیر درست آینده خود و جامعه را میسازند.
کلبادی با اشاره به توجه خاص تشکیلات خانه کارگر به موضوع آموزش گفت: میتوانیم در قالب یک پروژه مشترک از توانمندیها و ظرفیتهای یکدیگر استفاده کنیم.
دراین جلسه طرفین بر ضرورت برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و توسعه مهارتهای شغلی تاکید کرده و توافق شد درقالب همکاری مشترک، زمینههای ارتقای توانمندیهای جامعه کارگری و دانش آموزان و معرفی قوانین کار وتامین اجتماعی به ویژه در مدارس غیر دولتی فراهم گردد.
طرفین خواهان توسعه همکاریهای مشترک درجهت اجرای برنامههای آموزشی به منظور حل مشکلات موجود شدند.