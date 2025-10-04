به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه واژگونی یک خودرو وانت نیسان حامل کارگران سوخت‌بر زمانی رخ داد که این خودرو در محور بزمان به ایرانشهر در سیستان وبلوچستان در حال تردد بود.

در این حادثه، کارگر راننده بنام «عرفان (یحیی) اسماعیل‌زهی» زخمی و شاگرد راننده بنام «محمد بمپوری» حدوداً ۲۳ ساله، بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

سوخت‌بری همچنان تنها راه درآمد بسیاری از خانواده‌ها در سیستان وبلوچستان به‌دلیل نبود شغل و معیشت پایدار، است؛ به همین دلیل هر چند روز یکبار به دلیل نبود ایمنی جاده‌ها، فرسودگی خودروها و تعقیب و گریزهای مکرر شاهد مرگ و مصدومیت تعدادی کارگر جوان هستیم.

انتهای پیام/