خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ و مصدومیت دو کارگر سوخت‌بر در حادثه واژگونی خودرو

مرگ و مصدومیت دو کارگر سوخت‌بر در حادثه واژگونی خودرو
کد خبر : 1695228
لینک کوتاه کپی شد.

در پی حادثه واژگونی خودرو سواری حامل کارگران سوخت‌بر، یک کارگر کشته و کارگر دیگر زخمی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه واژگونی یک خودرو وانت نیسان حامل کارگران سوخت‌بر زمانی رخ داد که این خودرو در محور بزمان به ایرانشهر در سیستان وبلوچستان در حال تردد بود. 

در این حادثه، کارگر راننده بنام «عرفان (یحیی) اسماعیل‌زهی» زخمی و شاگرد راننده بنام «محمد بمپوری» حدوداً ۲۳ ساله، بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

سوخت‌بری همچنان تنها راه درآمد بسیاری از خانواده‌ها در سیستان وبلوچستان به‌دلیل نبود شغل و معیشت پایدار، است؛ به همین دلیل هر چند روز یکبار به دلیل نبود ایمنی جاده‌ها، فرسودگی خودروها و تعقیب و گریزهای مکرر شاهد مرگ و مصدومیت تعدادی کارگر جوان هستیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی