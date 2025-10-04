خبرگزاری کار ایران
در استان اصفهان انجام شد:

طرح مشکلات بازنشستگان فولاد و کشوری با سرپرست صندوق بازنشستگی

کد خبر : 1695194
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با جمعی از نمایندگان بازنشستگان فولاد و کشوری استان اصفهان دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، نشست سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با کانون‌های بازنشستگان کشوری و فولاد استان اصفهان برگزار شد. 

در دومین سفر استانی، علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، در نشستی با روسای کانون‌های بازنشستگان کشوری و فولاد استان اصفهان به میزبانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، مهم‌ترین مطالبات و مسائل بازنشستگان را مورد بررسی قرار داد. 

در این نشست، نمایندگان کانون‌های بازنشستگان به طرح مسائل و مشکلات مختلف در حوزه‌های رفاهی، بیمه‌ای، درمانی و معیشتی پرداختند.

 

انتهای پیام/
