در استان اصفهان انجام شد:
طرح مشکلات بازنشستگان فولاد و کشوری با سرپرست صندوق بازنشستگی
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با جمعی از نمایندگان بازنشستگان فولاد و کشوری استان اصفهان دیدار کرد.
به گزارش ایلنا، نشست سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با کانونهای بازنشستگان کشوری و فولاد استان اصفهان برگزار شد.
در دومین سفر استانی، علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، در نشستی با روسای کانونهای بازنشستگان کشوری و فولاد استان اصفهان به میزبانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، مهمترین مطالبات و مسائل بازنشستگان را مورد بررسی قرار داد.
در این نشست، نمایندگان کانونهای بازنشستگان به طرح مسائل و مشکلات مختلف در حوزههای رفاهی، بیمهای، درمانی و معیشتی پرداختند.