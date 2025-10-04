نماینده خانه کارگر در امور آموزشی گلستان مطرح کرد؛
به دنبال اشتغالزایی و تضمین اشتغال فارغالتحصیلان در استان/ کمبود تکنیسین داریم
نماینده خانه کارگر در امور آموزشی گلستان گفت: مرکز علمی کاربردی خانه کارگر گرگان هدف خود را بر اشتغالزایی و تضمین شغل برای فارغالتحصیلان متمرکز کرده است وبسیاری فارغالتحصیل این دانشگاه وارد بازار کار شده اند.
هومن هادیان در گفتوگو با ایلنا افزود: در حال حاضر بیش از ۷۰۰ دانشجو در مرکز علمی کاربردی خانه کارگر گرگان مشغول به تحصیل هستند، در حالی که این مرکز ظرفیت پذیرش بیش از ۲ هزار دانشجو را نیز دارد. این مرکز یکی از بزرگترین و مجهزترین مجموعههای مهارتی در شمال کشور است که از جدیدترین تجهیزات آموزشی بهره میبرد.
وی ادامه داد: ما در این مرکز یک دفتر کاریابی راهاندازی کردهایم که به دانشجویان مشاوره رایگان ارائه میدهد و حتی روزانه افراد را برای مصاحبههای شغلی معرفی میکند. دفتر کاریابی مرکز علمی کاربردی خانه کارگر یکی از معتبرترین مراکز کاریابی استان گلستان است و ارتباطات گستردهای با صنعتگران و کارفرمایان در استان دارد.
هادیان همچنین با اشاره به کمبود نیروی ماهر در استان گفت: استان گلستان به شدت نیازمند تکنسین و نیروی کار ماهر است و متاسفانه کمبود تکنسین باعث کاهش بهرهوری در بسیاری از صنایع شده است. ما تلاش داریم که حداقل بخشی از این کمبود را جبران کنیم و با همکاری با شرکتها و صنایع مختلف، دانشجویان خود را به بازار کار مرتبط کنیم.
وی در پایان گفت: در مرکز علمی کاربردی خانه کارگر، هدف ما این است که دانشجویانی که در این مرکز تحصیل میکنند، بعد از فارغالتحصیلی بتوانند به شغلی مناسب دست یابند. تضمین اشتغال برای ما فقط یک شعار نیست، بلکه به طور واقعی اجرا میشود. علاوه بر این، مرکز در تلاش است با برنامههای بلندمدت خود، مسیر پیشرفت شغلی دانشجویان را هموار کرده و آنها را برای چالشهای دنیای کار آماده کند.