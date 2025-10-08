احتمال تعدیل نیرو در صورت تداوم «ناترازی»/ دولت سوخت جایگزین به صنایع بدهد

رسول گرگیج در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: کمبود منابع انرژی و قطعی‌های احتمالی، می‌تواند به بحران‌های اجتماعی منجر شود و تبعاتی جدی مخصوصا برای تولید و اشتغال کشور داشته باشد. در سالهای اخیر، کشور دچار مشکلاتی در زمینه تامین انرژی شده است که این امر چالش‌های فراوانی برای تولید کنندگان به وجود آورده است.

وی ادامه داد: قطعی گاز در فصل زمستان مشکل عمده واحدهای صنعتی استان گلستان است؛ بالا رفتن قیمت گاز و برق و همچنین ناترازی‌ها، یعنی بالا رفتن قیمت تمام شده که این موضوع برای تولید و اشتغال اصلاً خوب نیست.

وی افزود: صنایع کشور با قطعی برق، کمبود منابع و فشارهای مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و ناترازی انرژی مساله محوری فعالان اقتصادی کشور شده است. دولت باید سوخت جایگزین به قیمت گاز طبیعی در اختیار صنایع و واحدهای تولیدی قرار دهد تا مشکلی برای تولید به وجود نیایید.

وی بیان کرد: کارفرمایان در مقابل نیروی انسانی مسئولیت دارند و باید حقوق پرداخت کنند؛ در شرایط خوابیدن یا توقف تولید، امکان پرداخت به موقع حقوق کارگران برای کارفرمایان وجود ندارد. متاسفانه برخی کارفرمایان به دلیل کمبود انرژی مجبور شده‌اند تعدیل نیرو انجام دهند که این علاوه بر مشکلات معیشتی، باعث آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.

