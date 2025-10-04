نیروهای پیمانکاری مخابرات: نگرانیم از طرح ساماندهی عقب بمانیم!

جمعی نیروهای پیمانکاری مخابرات ایران در تماس با ایلنا با اشاره به تداوم مشکلات خود گفتند: سال‌ها در انتظار تصویب طرح ساماندهی هستیم و هنوز هم معلوم نیست سرنوشت این طرح چه می‌شود!

آنها با اشاره به ارجاع طرح ساماندهی به دولت گفتند: نگرانیم ارجاع این طرح به دولت یکی دیگر از راه‌های به تعویق انداختنِ تصویبِ آن و محدود کردن اجرای این طرح صرفا برای نیروهایی خاص باشد و در صورت تصویب، ما از این طرح عقب بمانیم.

نیروهای پیمانکاری مخابرات با اشاره به مشکلات خود گفتند: کار ما نسبت به نیروهای رسمی بسیار بیشتر است، اما حقوق‌مان بسیار ناچیز است. از ما هر کاری که می‌خواهند باید انجام دهیم اما نمی‌توانیم به شرایط کاری و حقوق خود معترض شویم چون به راحتی اخراج می‌شویم.

این نیروها با اشاره به عدم اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌گویند: حقوق ما پایین است و هنوز درخواست‌ ما برای اجرای صحیح طرح طبقه بندی به نتیجه نرسیده است.

آنها می‌گویند: بسیاری از ما با مدارک تحصیلی بالا حقوق بسیار ناچیری می‌گیریم که با توجه به تورم و گرانی زیاد، این حقوق کفاف حداقلی‌ترین هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.

نیروهای پیمانکاری مخابرات می‌گویند: قیمت همه‌ی کالاهای اساسی افزایش چند برابری داشته اما دستمزد ما قطره‌چکانی افزایش پیدا کرده است و چون نیروی شرکتی هستیم، حق اعتراض به هیچ کدام از مشکلاتمان را هم نداریم!

انتهای پیام/