در تماس با ایلنا مطرح شد؛

نیروهای پیمانکاری مخابرات: نگرانیم از طرح ساماندهی عقب بمانیم!

کد خبر : 1694943
نیروهای پیمانکاری مخابرات می‌گویند: نگرانیم ارجاع این طرح به دولت یکی دیگر از راه‌های به تعویق انداختنِ تصویبِ آن و محدود کردن اجرای این طرح صرفا برای نیروهایی خاص باشد و در صورت تصویب، ما از این طرح عقب بمانیم.

جمعی نیروهای پیمانکاری مخابرات ایران در تماس با  ایلنا با اشاره به تداوم مشکلات خود گفتند: سال‌ها در انتظار تصویب طرح ساماندهی هستیم و هنوز هم معلوم نیست سرنوشت این طرح چه می‌شود!

آنها با اشاره به ارجاع طرح ساماندهی به دولت گفتند: نگرانیم ارجاع این طرح به دولت یکی دیگر از راه‌های به تعویق انداختنِ تصویبِ آن و محدود کردن اجرای این طرح صرفا برای نیروهایی خاص باشد و در صورت تصویب، ما از این طرح عقب بمانیم.

نیروهای پیمانکاری مخابرات با اشاره به مشکلات خود گفتند: کار ما نسبت به نیروهای رسمی بسیار بیشتر است، اما حقوق‌مان بسیار ناچیز است. از ما هر کاری  که می‌خواهند باید انجام دهیم اما نمی‌توانیم به شرایط کاری و حقوق خود معترض شویم چون به راحتی اخراج می‌شویم.

این نیروها با اشاره به عدم اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌گویند: حقوق ما پایین است و هنوز درخواست‌ ما برای اجرای صحیح طرح طبقه بندی به نتیجه نرسیده است.

آنها می‌گویند: بسیاری از ما با  مدارک تحصیلی بالا حقوق بسیار ناچیری می‌گیریم که با توجه به تورم و گرانی  زیاد، این حقوق کفاف حداقلی‌ترین  هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. 

نیروهای پیمانکاری مخابرات می‌گویند:  قیمت همه‌ی کالاهای اساسی  افزایش چند برابری داشته اما دستمزد ما قطره‌چکانی افزایش پیدا کرده است  و چون نیروی شرکتی هستیم،  حق اعتراض به هیچ  کدام از مشکلاتمان را هم نداریم!

 

