بازگشت به کار کارگران تعدیل شده فروآلیاژ ازنا

«محمدحسن موسیوند» دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان به خبرنگار ایلنا گفت: مردادماه سال جاری تعداد ۱۵۰ نفر از کارگران شرکت اندیشکار زیرمجموعه فروآلیاژ ازنا به علت ناترازی برق از کار بیکار شدند

موسیوند افزود: پیگیریهای زیادی از سوی مسئولین استان و شهرستان به ویژه استاندار و فرماندار جهت بازگشت به کار کارگران و رفع موانع تولید در ستاد تسهیل کشور و استان صورت گرفت.

دبیراجرایی خانه کارگر لرستان تاکید کرد: شرکت فروآلیاژ ازنا ویترین صنعت لرستان است که نیازمند حمایت ویژه و همه جانبه از سوی دولت است؛ باید گره های تولید باز شود و این شرکت با قدرت و تمام ظرفیت به کار خود ادامه دهد.

