خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت به کار کارگران تعدیل شده فروآلیاژ ازنا

بازگشت به کار کارگران تعدیل شده فروآلیاژ ازنا
کد خبر : 1694618
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان از بازگشت به کار صد و پنجاه نفر از کارگران تعدیل شده فروآلیاژ ازنا خبر داد.

«محمدحسن موسیوند» دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان به خبرنگار ایلنا گفت: مردادماه سال جاری تعداد ۱۵۰ نفر از کارگران شرکت اندیشکار زیرمجموعه فروآلیاژ ازنا به علت ناترازی برق از کار بیکار شدند 

موسیوند افزود: پیگیریهای زیادی از سوی مسئولین استان و شهرستان به ویژه استاندار و فرماندار  جهت بازگشت به کار کارگران و رفع موانع تولید در ستاد تسهیل کشور و استان صورت گرفت. 

دبیراجرایی خانه کارگر لرستان تاکید کرد:   شرکت فروآلیاژ ازنا ویترین صنعت لرستان است که نیازمند حمایت ویژه و همه جانبه از سوی دولت است؛ باید گره های تولید باز شود و این شرکت با قدرت و تمام ظرفیت به کار خود ادامه دهد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی