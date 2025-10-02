مجید بهروزی، رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان نیروگاه تبریز، در گفتگو با «ایلنا» با اشاره به مشکلات بازنشستگان نیروگاه حرارتی تبریز گفت: در سال ۱۳۹۴ نیروگاه حرارتی تبریز که پیش‌تر از طریق رد دیون به صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده بود، در مرحله تحویل و تحول با اعتراض کارکنان مواجه شد. دلیل این اعتراض آن بود که سازمان‌های مذکور فاقد تجربه کافی در اداره نیروگاه‌های حرارتی – که ماهیتی کاملاً تخصصی دارند – هستند و این امر می‌توانست موجب وارد آمدن آسیب جدی به سرمایه ملی و نیز پرسنل نیروگاه شود.

وی گفت: در پی این اعتراضات، تعهداتی مبنی بر اجرای دقیق بخشنامه‌های وزارت نیرو و شرکت توانیر در خصوص کارکنان نیروگاه و همچنین واگذاری مدیریت نیروگاه به شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی (به عنوان نهاد تخصصی) برای مدت ۱۵ سال، مورد توافق قرار گرفت.

بهروزی ادامه داد: با وجود این، پس از تحویل نیروگاه، شرکت نیرو آتیه صبا (نماینده مالکین) به تدریج از تعهدات خود فاصله گرفت. به عنوان مثال، بر اساس اصول فنی، هر نیروگاه می‌بایست طی هر پنج تا حداکثر شش سال یک بار مورد تعمیرات اساسی قرار گیرد؛ اما یکی از واحدهای نیروگاه از سال ۱۳۹۴ تاکنون تعمیر اساسی نشده و تنها وعده انجام تعمیرات در سال جاری داده شده است.

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان نیروگاه تبریز گفت: در خصوص بازنشستگان نیز، با وجود تصریح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و برنامه‌های توسعه ششم و هفتم، از سال ۱۳۹۹ به بهانه‌های مختلف، کمک‌هزینه‌های مصوب به‌صورت کامل پرداخت نشده و تنها مبالغی اندک تخصیص یافته است. این در حالی است که شرکت نیرو آتیه صبا و مالکین آن از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شوند و متأسفانه علیرغم دستور صریح وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی (نامه شماره ۳۷۵۰۴ مورخ ۰۲/۰۲/۱۴۰۴)، از اجرای آن استنکاف کرده‌اند.

وی ادامه داد: اخیراً نیز زیان‌ده بودن شرکت بهره‌بردار نیروگاه را دستاویز این کوتاهی قرار داده‌اند؛ ادعایی که در صورت صحت، خود مؤید نگرانی به‌حق کارکنان در زمان واگذاری و نشان‌دهنده ضعف مدیریت در اداره نیروگاه است.

بهروزی گفت: با توجه به موارد فوق، در سال ۱۴۰۳ طوماری با امضای بیش از دویست نفر از بازنشستگان نیروگاه تنظیم شد که در آن تصریح شده بود در صورت‌ عدم رفع مشکل از مسیر اداری، تجمع اعتراضی در مقابل نیروگاه حرارتی تبریز برگزار خواهند کرد.

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان نیروگاه تبریز گفت: علیرغم تلاش‌های مستمر مسئولین کانون بازنشستگان برای حل مسئله از طریق مکاتبات و پیگیری‌های قانونی، اقدامات اخیر شرکت نیرو آتیه صبا نشانگرعدم تمایل آن شرکت به حل مشکل بوده و متأسفانه امید بازنشستگان به یأس تبدیل شده است.

