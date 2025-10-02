اعتصاب کارگران بخش حملونقل یونان:
ما به ۱۳ ساعت کار در روز «نه» میگوییم!
به گزارش ایلنا و به نقل از رویترز، کارگران بخش حمل و نقل کشور یونان پس از اعلام بخشنامه دولت مبنی بر امکان افزایش ساعت کار، دست به اعتصاب یک روزه در سه شنبه این هفته زدند.
خبرها نشان میدهد این اعتصابات به کلیه قطارها، کشتیها و تاکسیهای یونانی سرایت کرده و تا روز چهارشنبه ادامه داشته است.
پایتخت یونان یعنی آتن، مرکز اصلی این اعتصابات اعتراضی علیه افزایش ساعت کار بوده است.
این اقدام توسط بزرگترین اتحادیههای کارگری بخش خصوصی و دولتی یونان در اعتراض به طرح دولت برای تمدید محدودیت ۱۳ ساعت کار روزانه که اکنون برای کارگران دارای دو شغل اعمال میشود، هدایت شده است.
طبق اظهارات خبرنگار رویترز، یک مقام وزارت کار یونان گفته است که انتظار میرود این قانون در ماه اکتبر تصویب نهایی شود.
اتحادیهها میگویند که این امر فشار بر کارگران در یونان را افزایش میدهد. این کشوری در بحران بدهی ۲۰۰۹-۲۰۱۸ دستمزدهای کارگران و حقوق بازنشستگان را کاهش داد و این بحران باعث افزایش شدید بیکاری شد
در حالی که اقتصاد یونان در حال بهبود است و استانداردهای زندگی پس از یک سری افزایش دستمزدها بهبود یافته است، یونانیها هنوز با توجه به افزایش هزینههای مسکن و غذا، از نظر قدرت خرید از همتایان اروپایی خود عقبتر هستند.
اتحادیه GSEE یونان که نماینده حدود ۲.۵ میلیون کارگر در بخش خصوصی است، پیش از اعتصاب در بیانیهای اعلام کرد: «ما به ۱۳ ساعت کار در روز نه میگوییم. زمان کار یک کالا نیست، زندگی ماست. اختلالات مسافربری زیادی در یونان طی دو روز گذشته صورت گرفته اما گناه آن بر گردن ما نیست!»