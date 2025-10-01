انتقاد کارگران شرکت بنا آفرینان نویاد از معوقات مزدی/ کارفرما: اداره کار باید رسیدگی کند!

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارکنان شرکت بنا آفرینان نویاد در تبریز در تماس با «ایلنا» به‌عدم پرداخت مطالبات خود اعتراض کردند و گفتند: حدود ۱۰۰ نفر شامل کارگران ساختمانی، کارکنان اداری، پیمانکاران و فروشندگان مصالح ساختمانی هستیم که چندین سال است در پروژه‌ای وابسته به شرکت بنا آفرینان نویاد کار کرده‌ایم. متأسفانه این شرکت مدتِ طولانی‌ای است که حقوق و دستمزد و مطالبات ما را یا به‌طور کامل پرداخت نکرده و یا تنها بخش اندکی از آن را پرداخته است.

برخی از آن‌ها همچنین به مشکل واریز حق بیمه اشاره کردند و گفتند: حقوق به مدت طولانی پرداخت و تسویه نشده و بیمه ما نیز برای مدت طولانی قطع شده است.

آن‌ها گفتند: ما خسته شده‌ایم! با وجود مراجعات مکرر به نهادهای مختلف از جمله استانداری و فرمانداری، متأسفانه تاکنون نتیجه‌ای نگرفته‌ایم.

این نیروها گفتند: مسئولان ما را به شکایت رسمی از طریق اداره کار ارجاع داده‌اند، اما همه می‌دانیم که این فرآیند زمان‌بر است در حالیکه ما به حقوق خود نیاز داریم.

آن‌ها می‌گویند: برخی از نیروها از سال ۱۴۰۱ طلب دارند و هنوز کارفرما طلب آن‌ها را پرداخت نکرده است. نگرانیم سال‌ها بگذرد و به حقوق خود نرسیم. ما نمی‌دانیم صدای خود را چگونه و به چه کسی باید برسانیم؟

خبرگزاری «ایلنا» در تماس با مدیرعامل این شرکت خواستار پاسخگویی شد. وی در جواب به ما گفت: هر وقت آن‌ها رأی دادگاه را مبنی بر محکومیت شرکت گرفتند، می‌توانند موضوع را از طریق خبرگزاری پیگیری کنند. فعلا این نیروها کار را تحویل نداده‌اند و تائید ناظر نگرفته‌اند و تا آن زمان مطالباتی پرداخت نمی‌شود.

وی در رابطه با موضوع عدم پرداخت حقوق ماهانه برخی از کارکنان شرکت گفت: این موضوع به اداره کار مربوط می‌شود؛ هر کس احساس می‌کند خللی وجود دارد می‌تواند به اداره کار برود!

