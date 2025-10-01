خبرگزاری کار ایران
انتقاد کارگران شرکت بنا آفرینان نویاد از معوقات مزدی/ کارفرما: اداره کار باید رسیدگی کند!

انتقاد کارگران شرکت بنا آفرینان نویاد از معوقات مزدی/ کارفرما: اداره کار باید رسیدگی کند!
جمعی از کارکنان شرکت بنا آفرینان نویادبه‌ عدم پرداخت مطالبات مزدی خود اعتراض دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارکنان شرکت بنا آفرینان نویاد در تبریز در تماس با «ایلنا» به‌عدم پرداخت مطالبات خود اعتراض کردند و گفتند: حدود ۱۰۰ نفر شامل کارگران ساختمانی، کارکنان اداری، پیمانکاران و فروشندگان مصالح ساختمانی هستیم که چندین سال است در پروژه‌ای وابسته به شرکت بنا آفرینان نویاد کار کرده‌ایم. متأسفانه این شرکت مدتِ طولانی‌ای است که حقوق و دستمزد و مطالبات ما را یا به‌طور کامل پرداخت نکرده و یا تنها بخش اندکی از آن را پرداخته است. 

برخی از آن‌ها همچنین به مشکل واریز حق بیمه اشاره کردند و گفتند:  حقوق به مدت طولانی پرداخت و تسویه نشده و بیمه ما نیز برای مدت طولانی  قطع شده است. 

آن‌ها گفتند: ما خسته شده‌ایم! با وجود مراجعات مکرر به نهادهای مختلف از جمله استانداری و فرمانداری،  متأسفانه تاکنون نتیجه‌ای نگرفته‌ایم. 

این نیروها گفتند: مسئولان ما را به شکایت رسمی از طریق اداره کار ارجاع داده‌اند، اما همه می‌دانیم که این فرآیند زمان‌بر است در حالیکه ما به حقوق خود نیاز داریم. 

آن‌ها می‌گویند: برخی از نیروها از سال ۱۴۰۱ طلب دارند و هنوز کارفرما طلب آن‌ها را پرداخت نکرده است. نگرانیم سال‌ها بگذرد و به حقوق خود نرسیم. ما نمی‌دانیم صدای خود را چگونه و به چه کسی باید برسانیم؟ 

خبرگزاری «ایلنا» در تماس با مدیرعامل این شرکت خواستار پاسخگویی شد. وی در جواب به ما گفت: هر وقت آن‌ها رأی دادگاه را مبنی بر محکومیت شرکت گرفتند، می‌توانند موضوع را از طریق خبرگزاری پیگیری کنند. فعلا این نیروها کار را تحویل نداده‌اند و تائید ناظر نگرفته‌اند و تا آن زمان مطالباتی پرداخت نمی‌شود. 

وی در رابطه با موضوع عدم پرداخت حقوق ماهانه برخی از کارکنان شرکت گفت: این موضوع به اداره کار مربوط می‌شود؛ هر کس احساس می‌کند خللی وجود دارد می‌تواند به اداره کار برود!

