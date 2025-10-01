خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارکنان بهداشت و درمان تبریز: از تبعیض و تاخیر خسته‌ایم!

کارکنان بهداشت و درمان تبریز: از تبعیض و تاخیر خسته‌ایم!
کد خبر : 1694044
لینک کوتاه کپی شد.

کارکنان بهداشت و درمان تبریز می‌گویند: مبالغ کارانه و اضافه‌کار ناچیز و ناعادلانه است.

جمعی از کارکنان بهداشت و درمان تبریز در تماس با خبرنگار ایلنا، از تبعیض  در نظام بهداشت و تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی خود انتقاد کردند.

این کارکنان می‌گویند ماه‌هاست که وعده‌ها و مصوبات اجرا نشده و پرداخت‌های رفاهی  معوق مانده است.

این کارکنان با بیان اینکه روز گذشته (هشتم مهر) مقابل دانشگاه علوم پزشکی جمع شدیم؛ می‌گویند: مبالغ اضافه‌کار و کارانه ما ناچیز است؛ گاهی مبلغ اضافه‌کار کمتر از یک میلیون تومان است اما همین مبالغ ناچیز بعضاً با ماه‌ها تاخیر  پرداخت  می‌شود. 

این کارکنان از وزیر بهداشت درخواست دارند به مسئله تبعیض و تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کادر درمان رسیدگی شود. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی