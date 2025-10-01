کارکنان بهداشت و درمان تبریز: از تبعیض و تاخیر خستهایم!
کارکنان بهداشت و درمان تبریز میگویند: مبالغ کارانه و اضافهکار ناچیز و ناعادلانه است.
جمعی از کارکنان بهداشت و درمان تبریز در تماس با خبرنگار ایلنا، از تبعیض در نظام بهداشت و تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی خود انتقاد کردند.
این کارکنان میگویند ماههاست که وعدهها و مصوبات اجرا نشده و پرداختهای رفاهی معوق مانده است.
این کارکنان با بیان اینکه روز گذشته (هشتم مهر) مقابل دانشگاه علوم پزشکی جمع شدیم؛ میگویند: مبالغ اضافهکار و کارانه ما ناچیز است؛ گاهی مبلغ اضافهکار کمتر از یک میلیون تومان است اما همین مبالغ ناچیز بعضاً با ماهها تاخیر پرداخت میشود.
این کارکنان از وزیر بهداشت درخواست دارند به مسئله تبعیض و تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کادر درمان رسیدگی شود.