انتقاد کارگران کشت و صنعت کارون: امنیت شغلی و دستمزد مناسب نداریم

منابع خبری کارگری در شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر در استان خوزستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از اعتراض صنفی روز گذشته (سه شنبه هشتم مهر ماه ) برخی کارگران این واحد صنعتی و کشاورزی خبر دادند.

این کارگران با بیان اینکه خواستار بهبود وضعیت حقوقی و تضمین امنیت شغلی خود هستیم، افزودند: حدود ۱۵۰ نفر از کارگران واحد مکانیزه برداشت نیشکر شرکت کشت و صنعت کارون هستیم که خواستار عقد قرار داد کار قانونی، حقوق مکفی و امنیت شغلی هستیم. در عین حال حق اولاد، عیدی و سنوات به ما کارگران واحد مکانیزه برداشت نیشکر داده نمی‌شود.

به گفته یکی از معترضان؛ کارگران در کشت و صنعت کارون دو گروه‌اند، یکی کارگران پیمانکاری که به دنبال عقد قرارداد مستقیم هستند و گروه بعد کارگرانی که قرادادی‌اند اما به دنبال عقد قرارداد مستمر و دائم هستند تا امنیت شغلی آن‌ها تامین شود.

وی تاکید کرد: کارگران واحد مکانیزه این مجتمع تاکنون چندین بار با مطالبه پرداخت معوقات حقوقی و بیمه‌ای و تضمین امنیت شغلی خو د دست به اعتراض صنفی زده‌اند اما جوابی از سوی مدیران کشت و صنعت کارون دریافت نکرده‌اند.

