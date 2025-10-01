خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتقاد کارگران کشت و صنعت کارون: امنیت شغلی و دستمزد مناسب نداریم

انتقاد کارگران کشت و صنعت کارون: امنیت شغلی و دستمزد مناسب نداریم
کد خبر : 1693981
لینک کوتاه کپی شد.

تعدادی از کارگران شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر خواستار بهبود وضعیت حقوقی و شغلی خود شدند.

 منابع خبری کارگری در شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر در استان خوزستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از اعتراض صنفی روز گذشته (سه شنبه هشتم مهر ماه ) برخی کارگران این واحد صنعتی و کشاورزی خبر دادند. 

این کارگران با بیان اینکه خواستار بهبود وضعیت حقوقی و تضمین امنیت شغلی خود هستیم، افزودند: حدود ۱۵۰ نفر از کارگران واحد مکانیزه برداشت نیشکر شرکت کشت و صنعت کارون هستیم که خواستار عقد قرار داد کار قانونی، حقوق مکفی و امنیت شغلی هستیم. در عین حال حق اولاد، عیدی و سنوات به ما کارگران واحد مکانیزه برداشت نیشکر داده نمی‌شود. 

به گفته یکی از معترضان؛ کارگران در کشت و صنعت کارون دو گروه‌اند، یکی کارگران پیمانکاری که به دنبال عقد قرارداد مستقیم هستند و گروه بعد کارگرانی که قرادادی‌اند اما به دنبال عقد قرارداد مستمر و دائم هستند تا امنیت شغلی آن‌ها تامین شود. 

وی تاکید کرد: کارگران واحد مکانیزه این مجتمع تاکنون چندین بار با مطالبه پرداخت معوقات حقوقی و بیمه‌ای و تضمین امنیت شغلی خو د دست به اعتراض صنفی زده‌اند اما جوابی از سوی مدیران کشت و صنعت کارون دریافت نکرده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی