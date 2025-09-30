خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراض پذیرفته‌نشدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در تهران ادامه دارد

اعتراض پذیرفته‌نشدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در تهران ادامه دارد
کد خبر : 1693697
لینک کوتاه کپی شد.

پذیرفته‌نشدگان آزمون استخدامی آموزش پرورش از ادامه اعتراضات خود در تهران خبر دادند.

تعدادی از پذیرفته‌نشدگان آزمون استخدامی آموزش پرورش در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه اعتراضات خود در تهران مقابل ساختمان وزارت آموزش وپرورش خبر دادند. 

این متقاضیان که خواستار جذب در ساختار آموزشی کشور هستند، گفتند: حدود ۵هزار نفر از مجموع حدود ۱۱هزار شرکت کننده در آزمون استخدامی آموزش وپرورش علیرغم کسب حد نصاب نمره صرفا به دلیل نداشتن سهمیه، دارا نبودن امتیاز شاغلی  و متاهلی مردود شده اند. بنابراین خواسته ما این است که آزمون  استخدامی آموزش و پرورش باید دوباره بدون محاسبه  ضریب شاغلین و امتیاز متأهلی و براساس توانمندی علمی افراد برگزار شود. 

آن‌ها یادآور شدند: علیرغم تجمعاتی که طی چند روز اخیر مقابل ساختمان مجلس و آموزش و پرورش در تهران انجام دادیم، نه مجلس و نه آموزش و پروش هنوز هیچ یک جواب قانع‌کننده‌ای به ما نداده‌اند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی