تعدادی از پذیرفته‌نشدگان آزمون استخدامی آموزش پرورش در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه اعتراضات خود در تهران مقابل ساختمان وزارت آموزش وپرورش خبر دادند.

این متقاضیان که خواستار جذب در ساختار آموزشی کشور هستند، گفتند: حدود ۵هزار نفر از مجموع حدود ۱۱هزار شرکت کننده در آزمون استخدامی آموزش وپرورش علیرغم کسب حد نصاب نمره صرفا به دلیل نداشتن سهمیه، دارا نبودن امتیاز شاغلی و متاهلی مردود شده اند. بنابراین خواسته ما این است که آزمون استخدامی آموزش و پرورش باید دوباره بدون محاسبه ضریب شاغلین و امتیاز متأهلی و براساس توانمندی علمی افراد برگزار شود.

آن‌ها یادآور شدند: علیرغم تجمعاتی که طی چند روز اخیر مقابل ساختمان مجلس و آموزش و پرورش در تهران انجام دادیم، نه مجلس و نه آموزش و پروش هنوز هیچ یک جواب قانع‌کننده‌ای به ما نداده‌اند.

