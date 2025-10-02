به گزارش خبرنگار ایلنا، حمزه اوکسوز (عضو هیات مدیره کنفدراسیون سندیکاهای ترکیه{ممور-سن} و دبیرکل کنفدراسیون بین المللی کارگران{ILC}) در حاشیه بازدید از خبرگزاری کار ایران، از اهداف سفر به ایران و ارتباط با تشکل‌های کارگری ایران سخن گفت.

حمزه اوکسوز در ابتدا با اشاره به ساختار تشکل خود بیان کرد: ما از مهمان نوازی ایرانیان و به ویژه تشکل خانه کارگر در این ایام که مهمان آن‌ها بودیم، تشکر می‌کنیم. ما در این مدت احساس خارجی بودن نکردیم و تصور کردیم در کشور خودمان قدم می‌زنیم و بیگانگی با این محیط را حس نکردیم که بابت این لازم است تشکر ویژه‌ای از دوستان ایرانی خود بکنیم.

وی افزود: فعالیت تشکل ممور-سن در ترکیه تنها منحصر به بخش کارکنان دولتی یا معلمان و بازنشستگان فرهنگی نیست، بلکه در ۵۱ حوزه شغلی که معلمان تنها یک بخش از آن هستند، فعال است. قراردادهای جمعی و قوانین کار و آیین‌نامه‌های مربوط به سندیکاها در ترکیه سابقه طولانی دارد و برای اصلاح و به روز رسانی آن‌ها، فعالیت‌های زیادی در تشکل کنفدراسیون اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارکنان بخش عمومی (ممورسن) صورت گرفته است.

اوکسوز ادامه داد: کهنه و قدیمی بودن برخی قوانین و قراردادها و آیین‌نامه‌ها در ترکیه از مشکلات کارگران، کارمندان و بازنشستگان است که چندسالی است تلاش داریم تا با تغییر دادن این مفاد و قوانین، وضعیت رفاهی جامعه هدف خود و عملکرد صنفی تشکل خویش را بهبود بخشیم. در بخش عمومی و دولتی در ترکیه مشکلاتی وجود دارد که تنها راه تغییر آن اصلاح قوانین است. ما زمینه این تغییر را ایجاد کرده‌ایم که شامل موضوعات قراداد جمعی، حقوقی و بازنشستگی است.

دبیرکل کنفدراسیون بین المللی کارگران (ILC) در پاسخ به سوالی پیرامون همکاری‌های بین المللی این تشکل با سایر اتحادیه‌های بین المللی جواب داد: ما بر این باور هستیم که تشکل ILC تنها به قاره آسیا اختصاص ندارد. برای ما نژاد و رنگ و ملیت تفاوتی در همکاری ایجاد نمی‌کند. ما ضرب المثلی در میان نیروهای تشکل خود داریم که براساس آن گفته می‌شود «شاید رنگ پوست تفاوت کند،‌ اما رنگ عرق کارگر تفاوت نمی‌کند!» بر این مبنا فرقی میان کارگران و تشکل‌های کشورهای مختلف نمی‌گذاریم و از همه تشکل‌های کشورها برای همبستگی و همکاری استقبال می‌کنیم.

این فعال صنفی خاطرنشان کرد: ما مردم و کارگران را بر مبنای دین، افکار، نژاد و ملیت و جنسیت تقسیم بندی نمی‌کنیم. ممکن است تمایزاتی بین تشکل‌های کارگری کشورها وجود داشته باشد، اما ما ابتدا به افراد نگاه انسانی داریم. ما نمی‌خواهیم این تنها در زبان جاری باشد بلکه می‌خواهیم این اصل را در عمل هم جاری کنیم. ما به دنبال چالش با تشکل‌های مختلف و درگیری بین کشورها نیستیم، بلکه می‌خواهیم محیطی قانون‌مند در عرصه کار و تلاش در سطح جهانی ایجاد کنیم تا کارگران و کارمندان روزگاری پر از بهروزی داشته باشند. همه ما در زحمت و تلاشی که می‌کنیم مشترک هستیم و همین موضوع باید مبنای اتحاد باشد.

وی در پایان تاکید کرد: ما در استامبول ترکیه همایش‌های کارگری و صنفی مختلفی تاکنون برگزار کرده‌ایم و امیدواریم در این سمینارها با ایران نیز در آینده همکاری داشته باشیم تا از ظرفیت‌های دو طرف استفاده بیشتری داشته باشیم و از دانش کارشناسان تشکل‌هایی چون خانه کارگر نیز استفاده کنیم. در این میان، همبستگی و همدلی ما مهم است؛ در این میان، بزرگانی چون آقای محجوب به عنوان یکی از رهبران کارگری در سطح منطقه خاورمیانه، تاکنون به ما درس‌های زیادی داده‌اند و نقش معلمی برای تشکل‌های منطقه داشته‌اند.

