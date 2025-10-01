به گزارش خبرنگار ایلنا، علی یالچین (دبیرکل کنفدراسیون سندیکاهای ترکیه{ممور-سن}) در حاشیه بازدید خود از خبرگزاری کار ایران، از اهداف سفر خود به ایران و ارتباط با تشکل‌های کارگری ایران سخن گفت.

یالچین در ابتدا با اشاره به ظرفیت‌های تشکل خود، اظهار کرد: ما از طرف کنفدراسیون سندیکاهای ترکیه (ممور-سن) به ایران آمدیم و بیشتر نماینده صنفی کارمندان، کارگران و بازنشستگان بخش عمومی و دولتی ترکیه هستیم. ما نماینده نیمی از کارمندانی هستیم که در ترکیه عضو اتحادیه‌ها هستند. ما بزرگترین تشکل کارگری در ترکیه محسوب می‌شویم و البته ترکیه دارای تشکل‌های بسیار زیادی است که ما با هم رقابت می‌کنیم.

وی افزود: تشکل ما بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار عضو دارد ولی از آنجا که به عنوان عضوی در پیمان‌های دسته‌جمعی کار هستیم، برای همه آن شش میلیون ذی‌نفع خود در چانه‌زنی‌ها با دولت تصمیم‌گیری می‌کنیم. ما از سویی با دولت چانه زنی می‌کنیم و از سوی دیگر به عنوان یک تشکل بزرگ، از ظرفیت‌های بین المللی تشکل خود استفاده می‌کنیم. به همین دلیل ما هم به عنوان نماینده تشکل «مامورسن» به ایران آمدیم و هم از سوی تشکل جهانی ILC (کنفدراسیون بین المللی کارگران) برای بررسی همکاری‌ها با تشکل‌های ایران حضور به عمل آوردیم.

این فعال صنفی ادامه داد: خانه کارگر نیز به عنوان یکی از تشکل‌های بسیار اثرگذار در ایران، عضو ILC است و همین موضوع بهانه‌ای بود تا با آن‌ها دیدار و گفتگو داشته باشیم. برای ما بسیار مهم است که با خانه کارگر به عنوان تشکل مهمی که ۳.۵ میلیون عضو دارد و در پیشبرد بسیاری از امور صنفی و کارگری در ایران موثر است، ارتباط داشته باشیم. ما تاسیس تشکل جهانی ILC را با ۱۳ کشور شروع کردیم اما با حمایت آقای محجوب و خانه کارگر ایران ظرف چند سال به ۳۵ کشور رسیدیم. فعالیت جنبش‌های کارگری هر روز در حال توسعه است و امیدواریم تعداد کشورهای عضو و تعداد تشکل‌هایی که بخشی از ما محسوب می‌شوند، گسترش یابد.

دبیرکل کنفدراسیون سندیکاهای ترکیه (ممورسن) تصریح کرد: یکی از دلایلی که باعث بازدید از خانه کارگر و نهادهای زیرمجموعه آن شد، این بود که این تشکل از نیروهای جدی و پیگیر امور رفاهی و صنفی کارگران و شاغلان و بازنشستگان کشور ایران است. ما تلاش داریم از ظرفیت‌ها و ایده‌های این تشکل در دفاع از حقوق کارگران و بازنشستگان در عرصه جهانی استفاده کرده و از دانش متخصصان و کارشناسان این تشکل در ترکیه نیز بهره ببریم. ما چند روز دیگر در ایران حضور خواهیم داشت و امیدواریم بتوانیم همکاری‌ها را با تشکل‌های کارگری و صنفی ایران گسترش دهیم.

علی یالچین اضافه کرد: هدف دیگر ما از این سفر، همدلی با ایرانیان و تشکل خانه کارگر و کارگران ایرانی است. ایران درگیر تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی بوده است، تشکل ما در جریان این جنگ تحمیلی در مجامع بین المللی و در بیانیه‌های خود، با ایرانیان ابراز همبستگی کرده و این جنگ را محکوم کرده‌ایم. ما می‌دانیم هدف اسرائیل تنها ایران و فلسطین نیست، بلکه کل منطقه است. ما به همدلی و همبستگی جهانی با ایرانیان و کارگران ایرانی ادامه می‌دهیم. بدون تردید برای رسیدن به یک دنیای عادلانه باید در منطقه با یکدیگر همکاری داشته باشیم.

