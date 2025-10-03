از خرید قسطی گوشت تا مشکلات بیمه تکمیلی/ یارانه مزدبگیران را برقرار کنید

به گزارش خبرنگار ایلنا، حذف یارانه گروه‌هایی از مشمولان، با انتقادات بسیار مواجه شده است؛ جمعیت قابل توجهی از محذوفان یارانه، وضع مالی و معیشتی مناسبی ندارند و صرفاً به دلیل تراکنش‌های مالی بالا که غالباً پول خودشان هم نبوده، یارانه‌شان حذف شده است.

«سعید علیزاده» فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی در این رابطه به ایلنا می‌گوید: با واریز یارانه نقدی در ۳۱ شهریورماه، مشخص شد طی دو ماه ۳ میلیون و ۶۲ هزار نفر از دریافت یارانه محروم شده‌اند. برخی از این افراد، کارگران ساختمانی، سرایدار مدرسه، بازنشستگان فرهنگی یا بازنشستگان تامین اجتماعی هستند. اینکه چه اتفاق مثبتی در طول یکسال اخیر برای این ۳ میلیون و ۶۲ هزار نفر افتاده که دیگر نباید یارانه دریافت کنند موضوعی‌ست که دولت و وزارت کار باید پاسخگو باشند!

این فعال صنفی ادامه داد: گرانی‌های صد درصدی، محروم ماندن یک میلیون دانش آموز از تحصیل و رشد ۳۰ درصدی قیمت لوازم التحریر، خرید قسطی گوشتِ کیلویی یک میلیون تومان، پر کشیدن غذاهای معمولی و ساده مثل آش رشته از سفره مردم، افزایش زیر میزی و گران شدن هر روزه دارو و درمان، مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان و سقوط بی‌سابقه‌ی ارزش پول ملی که به تبع آن قدرت خرید مردم هر روز کاهش می‌یابد، شاخص‌های زندگی مردم در یک سال اخیر است که همه از برنامه‌های غلط نشات گرفته است.

علیزاده می‌پرسد « در یک چنین اوضاع و احوالی، سیاست محروم کردن ۳ میلیون و ۶۲ هزار نفر از یارانه نقدی که مبلغ آن حد ۳۵۰ هزار تومان است و برای یک خانواده ۳ نفری صرفاً پول یک کیلو گوشت می‌شود، چقدر صحیح بوده است؟! آیا اطلاعات دقیق داشته‌اند که این خانواده‌ها همگی نیازی به یارانه ندارند و باید کمک دولت حذف شود؟»

این فعال صنفی با بیان اینکه بسیاری از نیروهای شاغل و کارگران ساده از زور بی‌پولی به شغل دوم مثلاً مسافرکشی یا حتی دستفروشی روی آورده‌اند؛ می‌گوید: در مواردی دیده شده که کارگران کم‌درآمد یا تعدیل شده به خرید و فروش ضایعات می‌پردازند. متاسفانه رشد بی‌امان مشاغل کاذب، یک عارضه‌ی جدی‌ست.

علیزاده معتقد است؛ دولتی که باور به ترمیم مزد و مستمری ندارد، به قانون پایبند نمی‌ماند و نمی‌پذیرد که ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، افزایش مزد و مستمری متناسب با تورم را الزام کرده‌ است، نباید دست به حذف یارانه مزدبگیران شاغل و بازنشسته بزند؛ چرا یارانه یک استادکار ساختمانی، یک سرایدار یا یک کارپرداز ساده حذف شده است؟!

