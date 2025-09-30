خبرگزاری کار ایران
ادامه سردرگمی کارگران گیت‌های عوارض امام زاده هاشم/ کارگران منتظر تحقق وعده‌ها هستند

ادامه سردرگمی کارگران گیت‌های عوارض امام زاده هاشم/ کارگران منتظر تحقق وعده‌ها هستند
با گذشت یک سال از زمان اجرای طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراه قزوین به رشت در محدوده امام زاده هاشم، وضعیت شغلی حدود ۳۰ کارگر گیت‌های عوارضی همچنان نامشخص است.

شماری از کارکنان بیکار شده گیت‌های عوارض آزادراه قزوین به رشت، در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: با گذشت نزدیک به یک سال از زمان اجرای طرح الکترونیکی شدن اخذ عوارض آزادراه قزوین به رشت در محدوده امام زاده هاشم، هنوز وضعیت ۳۰ نفر از کارگران گیت‌های عوارضی همچنان نامشخص است و کسی پاسخگوی مشکلات آن‌ها نیست. 

به گفته کارگران گیت‌های عوارض آزادراه قزوین به رشت، از ۳۰ مهر سال  ۱۴۰۳ که طرح عوارض الکترونیک در محدوده امام زاده هاشم آغاز شد، دوران بلاتکلیفی ما شروع شده است. 

این کارگران با بیان اینکه در زمان اشتغال به کار با قراردادهای موقت (دو ماهه) و حداقل حقوق  به صورت شیفت‌های شبانه روزی فعالیت داشتیم؛ گفتند: علیرغم تلاش برای پیدا کردن کار در واحدهای صنعتی و خدماتی استان، به دلیل بالا رفتن سن، کاری برای ما پیدا نمی‌شود و همچنان در بلاتکلیفی بسر می‌بریم.

این کارگران بیکار شده مدعی شدند که هر یک از آنان به‌صورت میانگین ۱۴ تا ۱۶سال سابقه کار دارند و استمرار وضعیت فعلی آن‌ها را نگران کرده است. 

این کارگران اظهار داشتند: تاکنون چندین تجمع برگزار کرده‌ایم و وعده‌های زیادی از طرف مسئولان استانی و کارفرما (مدیرعامل آزادراه رشت به قزوین) به ما داده شده تا در مجموعه‌های مرتبط مشغول به کار شویم اما نتیجه‌ای حاصل نشده است. 

 

