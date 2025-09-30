جزئیات یک تفاهمنامه معیشتی ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی

به گزارش ایلنا، در مراسمی که در محل کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی کشور برگزار شد، تفاهم‌نامه طرح «بتا» ویژه بازنشستگان به امضای محمد اسدی، رئیس کانون عالی و اسماعیل للگانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران رسید.

در این مراسم علی‌اصغر بیات دبیر کانون عالی، حمیدرضا اله‌بداشتی رئیس سازمان بسیج کارگری و کارخانجات کشور، پرویز نصیری عضو هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی، اعضای هیأت‌مدیره و بازرسان کانون عالی، جمعی از معاونان و مدیران بانک رفاه وعلی دهقان کیا رییس کانون تهران حضور داشتند.

محمد اسدی، رئیس کانون عالی، با ارائه توضیحاتی درباره طرح «بتا» بر اهمیت ارائه این خدمت به جامعه بازنشستگان تأکید کرد.

علی‌اصغر بیات دبیر کانون عالی نیز بانک رفاه کارگران را پشتوانه بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی دانست و گفت: «این بانک متعلق به بیمه‌شدگان سازمان است.»

اعضای هیأت‌مدیره و بازرسان کانون عالی در سخنانی ضمن استقبال از طرح بتا، بر لزوم تشکیل صندوقی مشترک بین بازنشستگان و بانک رفاه تأکید کرده و خواستار ارائه وام‌های قرض‌الحسنه بیشتر از طریق این صندوق به بازنشستگان شدند.

للگانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز در این مراسم بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را صاحبان اصلی بانک دانست و اظهار داشت: «با همکاری خوب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، وزیر کار و سایر بخش‌ها توانستیم افزایش سرمایه قابل توجهی داشته باشیم.»

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود افزود: «با این وجود سعی کردیم حساب بانک را در بانک مرکزی مثبت نگه داریم.»

مدیرعامل بانک رفاه با حمایت از پیشنهاد کانون عالی برای تشکیل صندوق مشترک گفت: «به زودی با برگزاری جلسات مشترک، این موضوع نهایی و اعلام خواهد شد.»

او همچنین از پیگیری نمایندگان مجلس برای مستثنی شدن بانک رفاه از برخی محدودیت‌ها در اصلاح برنامه هفتم توسعه خبر داد.

با دستور مدیر عامل بانک رفاه کارگران در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز تصمیمات خوبی گرفته شد.

در پایان مراسم، حمیدرضا اله‌بداشتی، رئیس سازمان بسیج کارگری و کارخانجات کشور، این سازمان را «صدای کارگران و بازنشستگان» دانست و گفت: «بزرگ‌ترین دارایی کشور مردم هستند.»

او ضمن قدردانی از اقدامات مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیرعامل بانک رفاه کارگران، تأکید کرد: «بازنشستگان امیدوارند سرعت حل مشکلات معیشتی و رفاهی آنان بیشتر شود.»

طرح «بتا» یک طرح نوآورانه برای تسهیل خرید بازنشستگان از فروشگاه‌ها و مراکز طرف قرارداد است که با هدف افزایش قدرت خرید و ایجاد شرایط پرداخت آسان طراحی شده است. بازنشستگان می‌توانند از طریق کارت بانکی خود، خریدهای اعتباری انجام دهند و مبلغ آن را به‌صورت اقساط بازپرداخت کنند. این طرح با همکاری بانک رفاه کارگران و کانون عالی کارگران بازنشسته اجرایی شده و بخشی از خدمات رفاهی نوین برای حمایت از معیشت این قشر محسوب می‌شود.

