صندوق فولاد منتقل میشود، نه منحل!/ اصلاح بیمه تکمیلی بازنشستگان در دستور کار
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در اولین جلسه خود با نمایندگان بازنشستگان کشوری و فولاد، درباره آخرین وضعیت خدمات این صندوق گزارش داد.
به گزارش ایلنا، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، در نخستین جلسه با نمایندگان بازنشستگان، با اشاره به بحران ناترازی در صندوقهای بازنشستگی، اولویت اصلی خود را «شفافیت و پاسخگویی» اعلام کرد و قول داد با تقویت معاونتهای صندوق و تشکیل گروههای مشورتی و پیگیری جدی مطالبات، گامهای عملی برای بهبود معیشت بازنشستگان و ساماندهی وضعیت صندوق بردارد.
علاءالدین ازوجی در نشستی با نمایندگان کانونهای بازنشستگی سراسر کشور، به تشریح برنامهها و رویکردهای جدید خود برای مدیریت این صندوق پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود، اصلیترین مشکل صندوقهای بازنشستگی را «عدم شفافیت و پاسخگویی» عنوان کرد و گفت: «عدم شفافیت وعدم پاسخگویی به صندوقهای بازنشستگی کشور در حوزههای مختلف آسیب زده است. این اموال، مال بازنشستگان است و این صندوق یک نهاد واسطه است.»
ازوجی با تأکید بر تقویت شفافیت و افزایش پاسخگویی در این صندوق در کنار تعیین مدیران حرفهای با سازوکار صلاحیت حرفهای و ارزیابی، بر هدفگذاری برای بورسی کردن تدریجی شرکتهای زیرمجموعه تأکید کرد و گفت: «این کار باعث خواهد شد که بتوانیم مدیران کارآمد و بهتری برای شرکتها انتخاب کنیم و پاسخگویی بیشتر شود.»
وی در بخش دیگری از سخنانش به تشکیل گروههای مشورتی با معرفی افراد از سوی جامعه بازنشستگان پرداخت.
سرپرست صندوق به مشکلات مالی موجود از جمله ناترازی شدید صندوق اذعان کرد و گفت: «درحال حاضر سالانه بیش از ۸۵ درصد حقوق بازنشستگی، توسط بودجه عمومی پرداخت میشود، در حالی که سود حاصل از شرکتهای زیرمجموعه این صندوق برای پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان کمتر از ۱۰ درصد این مقدار است. لذا تغییر جهت این روند موجود، مسئولیت صندوق در بازدهی داراییهای تحت مالکیت را افزایش میدهد.»
وی همچنین گفت: حل مشکلات مربوط به بیمه درمان و متناسبسازی حقوق بازنشستگان در دستور کار قرار دارد.
ازوجی افزود: بناست تا از ظرفیتهای داخلی صندوق مانند هتلها و شرکتها برای ارائه خدمات رفاهی با کمترین هزینه به بازنشستگان استفاده شود.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به نگرانیها درباره «موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد»، تأکید کرد که بحث انتقال این صندوق مطرح است و نه انحلال یا ادغام.
وی گفت: «به هیچ وجه داراییها و شرکتهای مربوط به فولاد منتقل نخواهد شد و فقط چهارچوب اداری آن منتقل خواهد شد.»
وی در پایان با اشاره به اصلاح و ارتقای «برنامه عملیاتی سهساله» صندوق گفت: این برنامه تا پایان دولت چهاردهم با همکاری و مشارکت کانونها هدفگذاری میشود و باید مشخص کند در حوزههای دارایی ها، شرکتها، بیمه، مستمری و امور رفاهی چه اقداماتی باید انجام شود.
در جریان برگزاری نشست مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با رؤسا و نمایندگان کانونهای بازنشستگی، مجموعهای از موضوعات کلیدی و دغدغههای مهم بازنشستگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست، افزایش سقف تعهدات بیمه تکمیلی درمان، توسعه خدمات و تسهیلات رفاهی، همسانسازی حقوق و پرداخت معوقات باقیمانده، رسیدگی به بدهیهای صندوق به شرکت بیمه گذار و نیز موضوععدم ثبات مدیریتی در صندوق بازنشستگی کشوری طی سالهای اخیر بهعنوان مهمترین مطالبات بازنشستگان مطرح شد.
همچنین، مسئله ادغام موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری و تبعات آن، به همراه برنامههای مرتبط با سفرهای استانی مدیرعامل و تعامل مستقیم با بازنشستگان از دیگر محورهای این گفتوگوها بود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در این نشست با تأکید بر ضرورت پاسخگویی شفاف و بههنگام به بازنشستگان، از برنامههای صندوق برای تقویت رفاه، بهبود وضعیت بیمه تکمیلی و ارتقای سطح خدمات خبر داد.