دستیاران علوم پزشکی تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گرفتند
با ابلاغ بخشنامه اجرایی، دستیاران علوم پزشکی (رزیدنتها) در سراسر کشور تحت پوشش خدمات سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، این اقدام در اجرای بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و با استناد به تبصره یک ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی انجام شده است.
براساس ابلاغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سازمان تأمین اجتماعی، دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور مؤظفند به منظور ارتقای امنیت شغلی، خدمات درمانی و تأمین آینده کاری دستیاران علوم پزشکی(رزیدنت)، این افراد را در دوران تحصیل، تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دهند.
مطابق ضوابط قانونی، دستیاران پزشکی در دوران تحصیل جزو بیمهشدگان اجباری محسوب و کارفرما باید لیست حقبیمه آنان را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه و پرداخت کند.
بر اساس دستورالعمل مربوطه، مجموع حقبیمه ماهانه این افراد، مطابق قانون معادل ۲۷ درصد مبلغ کمکهزینه پرداختی به دستیاران شامل ۲۰ درصد سهم کارفرما (دانشگاه) و ۷ درصد سهم بیمهشده (دستیار) است.
بنابر این گزارش، پرداخت حقبیمه این گروه از بیمهشدگان از ابتدای فرودین سال 1404 الزامی است؛ طبق بخشنامه 1000/1404/6510 مورخ هفتم مهرماه 1404، دانشگاه علوم پزشکی به عنوان کارفرما باید نسبت به ارسال لیست و پرداخت حقبیمه دستیاران علوم پزشکی به تفکیک واحدهای تابعه سازمان طبق ماده 39 این قانون و آییننامه مربوطه اقدام کند.
بر پایه قانون اشاره شده، دانشجویان مقطع تخصصی و فوقتخصصی پزشکی بالینی با عنوان دستیار علوم پزشکی، مشمول این پوشش بیمهای هستند.
گفتنی است دوره دستیاری پزشکی به معنای رابطه استخدامی این افراد نیست؛ بنابراین آنان از شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی خارج بوده و مشمول بیمه بیکاری نخواهند بود.
حقبیمه مشمولان پوشش بیمهای دستیاران علوم پزشکی باید تا پایان شهریور سالجاری براساس تقسیمبندی مشخص شده در دستورالعمل اداری موضوع بند الف تبصره 16 قانون بودجه سالجاری به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.
سازمان تأمین اجتماعی در حوزه پوشش بیمهای دستیاران علوم پزشکی، اقدامات تعاملی و قانونی را در همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرایی کرده است؛ در مرحله بعد، دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در چارچوب ضوابط قانونی و به منظور صیانت از نیروهای انسانی باید نسبت به پرداخت حقبیمه مشخص شده این گروه از بیمهشدگان اقدام کنند.