اعتراض کارگران کارخانه گیل راد رشت/ چند ماه معوقه داریم

کارگران کارخانه تولید مفتول مس گیل راد رشت، نسبت به مشخص نبودن وضعیت کارخانه و مطالبات معوقه خود اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی منابع کارگری گفتند: روز گذشته (۷ مهر ماه) تعدادی از کارگران کارخانه تولید مفتول مس گیل راد واقع در شهرک صنعتی سپیدرود رشت، برای وصول مطالبات معوقه خود مقابل ساختمان کارخانه دست به اعتراض صنفی زدند. 

یکی از این کارگران  گفت: اعتراض آنها مربوط به حداقل سه ماه معوقات مزدی و چندین ماه حق بیمه‌ پرداخت نشده  است. 

به ادعای وی؛ مسئولان هر ماه به کارگران وعده پرداخت حقوق  و بیمه می‌دهند اما هیچگاه عملی نمی‌شود بنابراین هر چند وقت یکبار کارگران ناچاراً دست به اعتراض صنفی بزنند. 

این کارگر گفت: بخش دیگری از اعتراضات کارگران ناشی از نداشتن امنیت شغلی است. ما از آینده خود نگرانیم.

از قرار معلوم؛ اداره کار شهرستان رشت در پیگیری مطالبات کارگران گیل راد وعده پیگیری داده که هنوز نتیجه آن مشخص نیست.

 

