رئیس کنفدراسیون اتحادیه کارمندان بخش دولتی ترکیه: امیدواریم اتحاد و همبستگی ما گسترش یابد
علی یالچین، رئیس کنفدراسیون اتحادیه کارمندان بخش دولتی ترکیه، در دیدار از دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر گفت: ما در ترکیه بیش از یک میلیون عضو فعال در اتحادیه داریم که حدود ۴۰۰ هزار نفر از آنان خانم هستند. همچنین بیش از ۶۰ درصد از دانشگاهیان ما خانم هستند. آنطور که به من گفتهاند در ایران هم همینطور است که بابت این موضوع به خانمها تبریک میگویم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی یالچین، رئیس کنفدراسیون اتحادیه کارمندان بخش دولتی ترکیه، در دیدار از دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر گفت: ما چند دفعه میزبان خانه کارگر در کشور ترکیه بودیم و برای اولین بار است که به ایران آمدهایم. راه من و آقای محجوب یکی است.
یالچین با اشاره به بازدید از برخی اماکن دیدنی ایران گفت: از مدرسه امام خمینی و کاخ گلستان و همچنین خبرگزاری ایلنا بازدید کردیم.
وی بیان کرد: راجعبه زیبایی و ظرافت هنر ایران زیاد شنیدهایم و با دیدن کاخ گلستان این هنر را از نزدیک دیدم و از آن لذت بردم.
یالچین بیان کرد: در حوزه آموزش و مدیریت دپارتمانهای آموزشی، از این بازدیدها بهره فراوان بردم و لازم میدانم از زحمات برگزارکنندگان تشکر کنم. همچنین به آقای محجوب به خاطر این ظرفیت بزرگ تشکیلات خانه کارگر در حوزه آموزش تبریک میگویم.
وی گفت: امیدواریم این دیدارها و همکاریها زمینهساز گسترش بیش از پیش روابط دوستانه و برادرانه میان دو کشور و دو ملت ایران و ترکیه باشد.
یالچین در بخش دیگری از صحبتهایش به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: کل دنیا یکصدا با کشور ایران بودند و حمایت میکردند. من تبریک میگویم که ایران توانست اسرائیل را زمین بزند.
وی گفت: در جنگ ۱۲روزه افراد اسراییلی به کشورهای دیگر میرفتند و اگر اینجنگ ادامه داشت اسرائیل محو میشد.
یالچین گفت: ان شاالله غزه و فلسطین روزی طعم آزادی را بچشند و بتوانند در کشوری که به نام فلسطین است زندگی کنند.