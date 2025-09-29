دیدار روسای سندیکاهای کارگری ترکیه با هیات اجرایی خانه کارگر:
آرزوی پیروزی ایران در نبرد با اسرائیل را داشتیم/ دعوت از دبیرکل خانه کارگر برای سفر به ترکیه
مقامات کنفدراسیون سندیکاهای کارگری ترکیه و تشکل بینالمللی ILC از خانه کارگر، اتحادیههای تعاونیهای کارگری امکان و.. بازدید کردند.
به گزارش ایلنا، صبح امروز نشست هفتگی هیات اجرایی مرکزی تشکیلات خانه کارگر ایران با حضور مسئولان کنفدراسیون سندیکاهای کارگری ترکیه (ممورسن) در اتحادیه امکان با حضور علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) برگزار شد.
در ابتدای این نشست، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) با معرفی اعضای شرکتکننده از اتحادیه سندیکاهای بخش عمومی ترکیه «ممورسن» گفت: همکاری ما با تشکلهای کارگری ترکیه مسبوق به سابقه است و باید تقویت شود و از یکدیگر یاد بگیریم.
در این دیدار علی یالچین (دبیرکل اتحادیه کارگران و کارکنان بخش عمومی_ ممورسن) با اعلام اینکه در جنگ دوازده روزه در بیانیهای آرزوی پیروزی ایران در این درگیری با رژیم صهیونیستی را کردیم، گفت: ما آرزو داشتیم و دعا میکردیم در این جنگ تحمیلی، جمهوری اسلامی ایران سربلند باشد و سیلیهای پیاپی به رژیم اسرائیل بزند که الحمدلله محقق هم شد.
وی افزود: ما از همراهی ایران در مطالبه آزادی فلسطین و همراهی تشکل خانه کارگر در مطالبهگری برای مردم غزه تقدیر میکنم.
در پایان اظهارات از سوی نمایندگان کنفدراسیون سندیکاهای کارکنان بخش عمومی و دولتی ترکیه از علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و اعضای هیات اجرایی خانه کارگر برای حضور در مجامع کارگری ترکیه دعوت به عمل آورد.
علی یالچین با اعلام اینکه «بنده معلم هستم و رئیس بزرگترین سندیکای کارکنان و مسئول بخش آموزش در ممورسن» نیز هستم، گفت: در ترکیه ۱۷ تشکل کارگری دیگر وجود دارند که با هم در عضوگیری در رقابت هستند.
وی اضافه کرد: فعالیتهای ما برای بیش از ۶ میلیون ذینفع خود با خانوادههای ایشان (۲۰ میلیون نفر) موثر است. ما بیشتر کارکنان بخش عمومی و دولتی را پوشش میدهیم که دو میلیون بازنشسته و چهار میلیون شاغل را شامل میشوند.
یالچین تاکید کرد که نیمی از فعالان بخش دولتی و عمومی شاغل در ترکیه در تشکلشان پوشش داده شدند.
این مقام صنفی ترکیه تصریح کرد: بخش حمایت از بازنشستگان در تشکل ما بسیار در فعالیتهای جاری ما موثر است. حق عضویت ما به صورت خودکار از حقوق شاغلان کسر شده و کمیسیونهای مختلفی از کشاورزی، آموزش، بهداشت، خدمات و… داریم. ما با ۷۰ هزار فروشگاه دارای شبکه تخفیفی ارتباطات داریم که اعضای ما از آن تخفیفات استفاده میکنند.
دبیرکل این تشکل صنفی کشور ترکیه گفت: ما از فناوریهای جدید بخش مجازی و هوش مصنوعی در مدیریت تشکل خود استفاده میکنیم و توانستیم در این حوزه موفق شویم. ما اپلیکیشن تلفن همراه نیز داریم که روند شغلی و بازنشستگی نیروهای خود و مسائل آنها را در قالب یک پروفایل بررسی کرده و مطالبات و درخواستهای فرد را ببینیم. امیدواریم بالاخره آقای محجوب در ترکیه تشریف بیاورند تا شیوه کار تشکلهای ما را مشاهده کنند.
در ادامه این نشست، علیرضا محمودی (مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مصرف کارگران-امکان) ضمن خوش آمد به آقای یالچین و هیات همراه به معرفی ماموریتها و خدمات اتحادیه امکان پرداخت.
این عضو هیات رییسه اتاق تعاون ایران با شرح توانمندی و اقدامات دو اتحادیه اصلی تعاونی در حوزه کارگری (اتحادیه اسکان و امکان) گفت: تعاونیهای کارگری عمدتاً در دوبخش تعاونی مسکن و مصرف فعال هستند و «امکان» باعضویت بیش از ۲۰۲۰ تعاونی مصرف کارگری در سی استان کشور انجام وظیفه میکند.
محمودی افزود: ما در امکان بیش از ۱۰۰ هزار متر مربع انبار داشته و یک میلیون و ۷۰ هزار نفر عضو مستقیم تعاونیهای مصرف ما هستند.
مدیرعامل امکان تصریح کرد: مجموع گردش مالی اتحادیه با احتساب حدود سی تعاونی مصرف کارگری برتر کشور حدود ۱۰۰ میلیون دلار بوده است.
مدیرعامل اتحادیه امکان ادامه داد: در بخشهایی مثل کالاهای اساسی، لوازم خانگی و بهداشتی و در استانهای ما خدمات به اعضا صورت میگیرد.
در ادامه محمد صادق محسنی کبیر (عضو هیات اجرایی خانه کارگر) با تشریح برخی امکانات و خدمات خانه کارگر اظهار کرد: درباره موضوعات مختلف در مجموعه خانه کارگر، نحوه تصمیمگیریهای ما بهشکل خرد جمعی انجام میگیرد.
در ادامه این نشست، موضوع مشکلات خانه کارگر برخی از استانها در جلسه هیات اجرایی بررسی شد. همچنین در پایان جلسه از سوی هیات اجرایی خانه کارگر ایران هدایایی تقدیم هیات ترکیهای شد.