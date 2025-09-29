خبرگزاری کار ایران
نگرانی از تعدیل کارگران/ تورم سفره‌ها را کوچک کرده است

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران از وضعیت شوراهای اسلامی کار و اخراج کارگران واحدهای تولیدی، اظهار نگرانی کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  نصرالله دریابیگی در نشست اعضای هیات اجرایی خانه کارگر مازندران از وضعیت اسفبار معیشتی کارگران و بازنشستگان سخن گفت و افزود: تورم افسارگسیخته هر روز سفره کارگران را کوچک‌تر می‌کند و این درحالی است که هیچ اقدام مثبتی برای جبران این وضعیت صورت نمی‌گیرد.

دریابیگی  به استرس کارگران به خاطر نبود امنیت شغلی اشاره کرد و گفت: برخی کارفرمایان به بهانه‌های مختلف از جمله نوسانات ارزی و قطع برق و... اقدام به تعدیل نیروی کار می کنند.  ازسویی شاهد فقدان تشکل‌های کارگری در واحدها برای پیگیری مشکلات کارگران هستیم و مجموعه این مشکلات، بحران‌های کارگری به وجود می‌آورند

دریابیگی از روند تعدیل کارگران در برخی شرکت ها از جمله تخته فشرده شمال و گروه کارخانجات ساوین انتقاد کرد و گفت: کارگران را اخراج می‌کنند و به بیمه بیکاری معرفی می‌کنند و فکر می‌کنند مشکل کارگران حل شده درحالی که ۳درصد منابع بیمه بیکاری برای مواقع ضروری و حوادث غیر مترقبه پیش بینی شده است.

این فعال کارگری ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت؛ ۸سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه نشان داد که آحاد مردم ایران همواره درصحنه‌ها حضور دارند و هیچگاه به  آرمان‌های نظام و انقلاب پشت نخواهند کرد.

دراین نشست مباحثی همچون راه اندازی واحد رایگان ثبت شکایات کارگری؛ توسعه رشته های آموزشی کوتاه مدت به صورت رایگان، اجرای ویژه برنامه های مختلف فرهنگی و قرآنی، افتتاح حسینیه و مرکز جدید فرهنگی آموزشی خانه کارگر قائمشهر؛ افزایش رابطین کارخانه ها درتشکیلات خانه کارگر و افزایش شمار اعضای خانه کارگر مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

 

