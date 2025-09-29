خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجمع بازنشستگان شوش مقابل دفتر نماینده

تجمع بازنشستگان شوش مقابل دفتر نماینده
کد خبر : 1693217
لینک کوتاه کپی شد.

بازنشستگان شوش و هفت‌تپه مقابل دفتر نماینده این شهر تجمع کردند.

این بازنشستگان در این رابطه به ایلنا گفتند:   ارتقای درمانگاه امام علی تامین اجتماعی و ساخت و تجهیز بیمارستان ملکی در شوش،  حق قانونی حدود ۱۶۵ هزار نفر شهروند این شهرستان است که اکثریت آن‌ها نیز کارگر هستند.

آن‌ها ادامه دادند: ما از نماینده مجلس درخواست داریم مسئولانه به مطالبات بازنشستگان کارگری ورود کند.

به گفته آن‌ها، هزینه‌های سنگین درمان و مستمری زیر خط فقر  و عدم اجرای ماده ۵۴ تامین اجتمالی و اصل ۲۹ قانون اساسی موجب شده است  بازنشستگان توان تامین هزینه‌های دارو و درمان نداشته باشند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی