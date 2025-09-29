تجمع بازنشستگان شوش مقابل دفتر نماینده

این بازنشستگان در این رابطه به ایلنا گفتند: ارتقای درمانگاه امام علی تامین اجتماعی و ساخت و تجهیز بیمارستان ملکی در شوش، حق قانونی حدود ۱۶۵ هزار نفر شهروند این شهرستان است که اکثریت آن‌ها نیز کارگر هستند.

آن‌ها ادامه دادند: ما از نماینده مجلس درخواست داریم مسئولانه به مطالبات بازنشستگان کارگری ورود کند.

به گفته آن‌ها، هزینه‌های سنگین درمان و مستمری زیر خط فقر و عدم اجرای ماده ۵۴ تامین اجتمالی و اصل ۲۹ قانون اساسی موجب شده است بازنشستگان توان تامین هزینه‌های دارو و درمان نداشته باشند.

